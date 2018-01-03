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江南嘉捷市值超万科美的 周鸿祎身家已超刘强东

江南嘉捷市值超万科美的 周鸿祎身家已超刘强东
2018年01月03日 21:09 e公司
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　　原标题：江南嘉捷市值超万科美的，后面还能涨？周鸿祎身家已超刘强东，下一目标李彦宏？

　　1月3日，江南嘉捷（601313）实现复牌后的两连板，收盘报55.63元，股价创新高。水涨船高，周鸿祎的身家也随之飙升至880亿元，一举超越刘强东与“世界铜王”王文银。

　　市值超越万科美的 周鸿祎离李彦宏还差三个涨停

　　随着江南嘉捷复牌以来收获两连板，360借壳之后的市值又再度为人所关注。

　　按照360借壳江南嘉捷后的总股本67.64亿股和1月3日收盘价55.63计算，公司总市值达到3762.81亿元，一举超过浦发银行、中国中车、万科A、美的集团等巨头。

　　水涨船高的还有“红衣教主”周鸿祎的身家。

　　根据统计，在360借壳江南嘉捷之后，周鸿祎合计将直接和间接持有上市公司15.835亿股（占公司总股本23.41%），以江南嘉捷今日收盘价55.63计算，周鸿祎的股票市值达到880.9亿元。

　　福布斯实时富豪榜显示，周鸿祎的身家仅为14.9亿美元（约合96.91亿元人民币），排在中国富豪榜第251位，全球富豪榜的1574位。而据2017年福布斯中国富豪排行榜显示，周鸿祎身家为98.6亿人民币。

　　如果以880.9亿元的身家计算，周鸿祎的身家将位列中国富豪榜第十二位，并且一举超越京东集团董事局主席兼执行官刘强东与号称“世界铜王”的正威国际集团创始人王文银，非常接近百度CEO李彦宏与腾讯创始人之一的张志东。

　　周鸿祎身家如果想要超过其身前的张志东，江南嘉捷还需要两个涨停；而想要超越李彦宏，江南嘉捷还需要三个涨停。

　　江南嘉捷两连板 概念股分化

　　2017年12月29日，360借壳江南嘉捷的重组事项获证监会有条件通过。2018年1月2日，新年第一个交易日，江南嘉捷复牌涨停。

　　1月3日开盘，江南嘉捷几乎复制了前一个交易日的走势，以53元高开，大涨4.81%。此后，江南嘉捷股价稍作调整后迅速拉升至涨停，并死死封住涨停板，截至收盘仍有2.42万手买单。江南嘉捷全天换手率4.54%，成交额9.83亿元。

　　虽然江南嘉捷复牌后收获两连板，但是参股360概念板块却未能维持360借壳上会当日的强势，连续两天均走势分化明显。

　　1月3日，参股360概念板块整体上涨1.41%。个股表现上，雅克科技与绿地控股仍然表现强势，分别上涨4.37%与3.44%；三七互娱、炬华科技、中信国安与电广传媒均微幅上涨不超过1%；其他个股均小幅下跌。

　　江南嘉捷还能涨？

　　对于那些持有江南嘉捷与尚在观望的投资者而言，江南嘉捷后续走势无疑是他们最为关心的话题。

　　江南嘉捷复牌过会的节奏与此前回归A股的分众传媒较为相似。从江南嘉捷2017年11月7日复牌，之后经历停牌，再到今年1月2日过会后复牌，历时不满两月。分众传媒从借壳方案公布复牌、停牌、到过会复牌的时间刚过两月。

　　在分众传媒借壳七喜控股的方案成功过会后，分众传媒收下连续4个涨停。江南嘉捷能否复制分众传媒的连续4个涨停呢？

　　英大证券投资顾问肖辉认为，一般来说，重组正式通过后还会涨一段时间。分众传媒回归A股，通过证监会审核后还有4个涨停，360估计也不会太差。

　　券商人士相信江南嘉捷后续仍有上涨空间，那么后续谁能成为带动江南嘉捷走强的力量呢？是广大散户，还是机构与游资？

　　江南嘉捷复牌后虽然收获两连板，但是并未出现在龙虎榜上，所以目前并不能看到详细的大笔买卖情况。不过，通过分析江南嘉捷两个交易日的大资金动向，仍能看出一些端倪。

　　1月2日盘初阶段，江南嘉捷的股票受到大额抛单影响，股价稍有下跌，但是在涨停前几分钟和刚触及涨停的时间里，江南嘉捷在两分钟时间里成交超万手，全天的成交额也才24.12万手。

1月2日江南嘉捷部分成交情况1月2日江南嘉捷部分成交情况

　　1月3日早盘，江南嘉捷的这一趋势更为明显。盘初，江南嘉捷受抛单影响，股价短时间走低几分钟后迅速拉升，在拉升至涨停的前后仅一分钟时间里，江南嘉捷的成交量也超万手，全天成交额更是只有18.05万手。

1月3日江南嘉捷部分成交情况1月3日江南嘉捷部分成交情况

　　从连续两天的大资金动向看，机构或游资对于江南嘉捷两连板的贡献可能更大。后续江南嘉捷的走势，或许也将主要看大资金的动向。

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