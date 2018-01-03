都在晒支付宝年度账单 但那行小字你发现了吗？

中新经纬客户端1月3日电(赵佳然)从前几年开始，支付宝都会在年初公布“年度个人账单”，让小伙伴们查查自己在过去一年的“剁手”情况。今年也是如此，继1月2日公布全民账单后，今天大家也能看到自己的年度账单了。

打开支付宝应用，就能在首页中看到“2017年账单来啦”的字样。

然而，在昨天公布账单即将到来的时候，很多网友的内心是拒绝的……

谁都有冲动消费的时候，但把这一年的消费都累积起来做成数据，还是有点儿“触目惊心”……

然而话虽这么说，今天还是有大批网友晒出自己的账单总额，称“看到账单才发现我这么有钱”：

来源：新浪微博

还有这样的“神级用户”，这真不是P的图吗：

微博、朋友圈里的段子手这下也开始全军出击，各种抖机灵：

“那些朋友圈秀几万几十万上百万的。咱2017年能不能别在朋友圈借各种视频网站的会员了。”

“把支付宝账单百万以上的都星标了，以后方便借钱；把支付宝账单万元以下的女生都置顶了，适合做老婆。”

“今天支付宝晒账单几万，几十万，几百万的朋友，我都标记了，日后有什么难处，大家都是朋友，多照顾一下。以前都不知道你们这么有钱，有时候我态度不好是我的不对，以后我们重新认识一下！”

来源：新浪微博

账单更细致，多亏无处不在的二维码

比起2016年的账单，今年的账单要细致许多：消费被分为了“线下消费”“线上消费”“生活缴费”等五项，而在娱乐和出行上也有了细分选项，如共享单车、火车、电影院、餐厅等。基本上从今年的个人账单就能看出一个人的生活习惯。

来源：支付宝

今天支付宝大数据的细化，可少不了二维码普及的功劳。扫码支付、扫码点菜、扫码骑车……2017年成为名副其实的“扫码年”，从1月2日公布的支付宝全民账单来看，去年支付宝平台上移动支付笔数占比为82%，创下新高。目前，移动支付不可阻挡地成为了主流支付方式之一，越来越多的人已经习惯了不带钱包出门。

关于这点，30岁的小米有所感悟：“我爸快退休了，今年突然让我教他用移动支付，我把每一个步骤都截图发给他，他还是似懂非懂的。虽然玩的不太溜，但是每次吃饭他都抢着用手机付钱，还不许别人提示，虽然每次最后还是要我帮，哈哈。”谈及用移动支付的初衷，小米说：“主要是他身边的朋友都陆续开始用了，有时候转账就直接用手机转，如果他不用的话太不方便。”

来源：支付宝

移动支付目前已经普及到全年龄层，而现金的使用越来越少。有一个有趣的统计，阿里数据显示过去3年里电商平台箱包类产品的搜索量稳步上升，但“钱包”的搜索量却出现明显下降，看来不用现金，大家也不买钱包了。

来源：阿里数据、支付宝

晒账单之前，那一行小字你看见了吗？

今年的个人年度账单还有一个特点，就是对2018年的“预测”。支付宝会送每人一个关键词，如柔软、旺、范儿、小确幸、颜值正义等。虽然不知道是根据消费习惯总结的结果，还是随机匹配的词，但大家都拿它当一个小小消遣，一笑而过。

在朋友圈和微博上我们发现，晒年度关键词图片的比晒账单数据的人要多得多。可以看出，部分人还是认为账单是自己的隐私，不希望作为公开信息晒出来。

提到“隐私”，不知道大家发现没有，账单第一页有一行小字：“我同意芝麻服务协议”。在打开账单时，这个选项是自动勾选的。

图片来源：支付宝

那么勾选这行字的意义是什么呢？《芝麻服务协议》上是这么写的：

图片来源：支付宝

经纬君发现，其实不勾选这个选项，也不影响查看年度账单。而在首次勾选后再次打开账单，这个选项就会消失。

勾选与否的不同在于，当按照芝麻信用默认的操作流程打开账单时，会出现2017年度在支付宝内的理财收益和转账情况；而当取消默认勾选之后，年账单照样可以打开，但“信用”一栏则不会出现在账单中。

如果没有注意到这点的话，就会不知不觉地同意《芝麻服务协议》。对此，岳成律师事务所合伙人岳屾山律师向新浪“法问”表示，在此类协议中，用户授权之后应当随时可撤销，即用户同意了之后也有权随时不同意。并且，在用户取消同意次协议之后，芝麻信用应当停止收集在协议中提到的用户信息。

这样看来，移动支付和大数据给我们带来的既有随时随地的便捷，也有事事都被记录的“危机感”。如果让你来做选择，你会默认这笔“交易”吗？(中新经纬APP)