新浪科技> 互联网 > 正文

都在晒支付宝年度账单 但那行小字你发现了吗？

都在晒支付宝年度账单 但那行小字你发现了吗？
2018年01月03日 20:46 中新经纬APP
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　中新经纬客户端1月3日电(赵佳然)从前几年开始，支付宝都会在年初公布“年度个人账单”，让小伙伴们查查自己在过去一年的“剁手”情况。今年也是如此，继1月2日公布全民账单后，今天大家也能看到自己的年度账单了。

　　打开支付宝应用，就能在首页中看到“2017年账单来啦”的字样。

　　然而，在昨天公布账单即将到来的时候，很多网友的内心是拒绝的……

来源：新浪微博来源：新浪微博

　　谁都有冲动消费的时候，但把这一年的消费都累积起来做成数据，还是有点儿“触目惊心”……

　　然而话虽这么说，今天还是有大批网友晒出自己的账单总额，称“看到账单才发现我这么有钱”：

来源：新浪微博来源：新浪微博

　　还有这样的“神级用户”，这真不是P的图吗：

　　微博、朋友圈里的段子手这下也开始全军出击，各种抖机灵：

　　“那些朋友圈秀几万几十万上百万的。咱2017年能不能别在朋友圈借各种视频网站的会员了。”

　　“把支付宝账单百万以上的都星标了，以后方便借钱；把支付宝账单万元以下的女生都置顶了，适合做老婆。”

　　“今天支付宝晒账单几万，几十万，几百万的朋友，我都标记了，日后有什么难处，大家都是朋友，多照顾一下。以前都不知道你们这么有钱，有时候我态度不好是我的不对，以后我们重新认识一下！”

来源：新浪微博来源：新浪微博

　　账单更细致，多亏无处不在的二维码

　　比起2016年的账单，今年的账单要细致许多：消费被分为了“线下消费”“线上消费”“生活缴费”等五项，而在娱乐和出行上也有了细分选项，如共享单车、火车、电影院、餐厅等。基本上从今年的个人账单就能看出一个人的生活习惯。

来源：支付宝来源：支付宝

　　今天支付宝大数据的细化，可少不了二维码普及的功劳。扫码支付、扫码点菜、扫码骑车……2017年成为名副其实的“扫码年”，从1月2日公布的支付宝全民账单来看，去年支付宝平台上移动支付笔数占比为82%，创下新高。目前，移动支付不可阻挡地成为了主流支付方式之一，越来越多的人已经习惯了不带钱包出门。

来源：阿里数据、支付宝来源：阿里数据、支付宝

　　关于这点，30岁的小米有所感悟：“我爸快退休了，今年突然让我教他用移动支付，我把每一个步骤都截图发给他，他还是似懂非懂的。虽然玩的不太溜，但是每次吃饭他都抢着用手机付钱，还不许别人提示，虽然每次最后还是要我帮，哈哈。”谈及用移动支付的初衷，小米说：“主要是他身边的朋友都陆续开始用了，有时候转账就直接用手机转，如果他不用的话太不方便。”

来源：支付宝来源：支付宝

　　移动支付目前已经普及到全年龄层，而现金的使用越来越少。有一个有趣的统计，阿里数据显示过去3年里电商平台箱包类产品的搜索量稳步上升，但“钱包”的搜索量却出现明显下降，看来不用现金，大家也不买钱包了。

来源：阿里数据、支付宝来源：阿里数据、支付宝

　　晒账单之前，那一行小字你看见了吗？

　　今年的个人年度账单还有一个特点，就是对2018年的“预测”。支付宝会送每人一个关键词，如柔软、旺、范儿、小确幸、颜值正义等。虽然不知道是根据消费习惯总结的结果，还是随机匹配的词，但大家都拿它当一个小小消遣，一笑而过。

　　在朋友圈和微博上我们发现，晒年度关键词图片的比晒账单数据的人要多得多。可以看出，部分人还是认为账单是自己的隐私，不希望作为公开信息晒出来。

　　提到“隐私”，不知道大家发现没有，账单第一页有一行小字：“我同意芝麻服务协议”。在打开账单时，这个选项是自动勾选的。

图片来源：支付宝图片来源：支付宝

　　那么勾选这行字的意义是什么呢？《芝麻服务协议》上是这么写的：

图片来源：支付宝图片来源：支付宝

　　经纬君发现，其实不勾选这个选项，也不影响查看年度账单。而在首次勾选后再次打开账单，这个选项就会消失。

　　勾选与否的不同在于，当按照芝麻信用默认的操作流程打开账单时，会出现2017年度在支付宝内的理财收益和转账情况；而当取消默认勾选之后，年账单照样可以打开，但“信用”一栏则不会出现在账单中。

　　如果没有注意到这点的话，就会不知不觉地同意《芝麻服务协议》。对此，岳成律师事务所合伙人岳屾山律师向新浪“法问”表示，在此类协议中，用户授权之后应当随时可撤销，即用户同意了之后也有权随时不同意。并且，在用户取消同意次协议之后，芝麻信用应当停止收集在协议中提到的用户信息。

　　这样看来，移动支付和大数据给我们带来的既有随时随地的便捷，也有事事都被记录的“危机感”。如果让你来做选择，你会默认这笔“交易”吗？(中新经纬APP)

支付宝账单勾选
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有