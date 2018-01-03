今日头条大整顿：招2000个编辑 党员优先

作者：王糈

今日头条目前已经成为一个通过人工智能技术，给用户推荐信息的内容平台。然而平台内容的急速扩张，急需审核编辑团队的扩充跟进，加强治理和建设。

今日头条要招编辑了。在遭遇整顿后，今日头条开始大规模招聘内容审核编辑岗位，加强内容审核。

据澎湃新闻报道，在某招聘网站上，今日头条在天津招募内容审核编辑，每个员工每天需要审核1000条左右内容，负责监控审核今日头条平台内容是否违规，薪资约为4000至6000元/月。该职位要求热爱新闻，关心时事，具有良好的政治敏感度和鉴别力，要求本科及以上学历，党员优先。

此外，今日头条还在北京招聘国际化内容审核编辑，负责审核日语视频，是否存在暴力、色情、恐怖等不和谐内容，要求本科及以上学历，薪资约为6000至12000元/月。

据澎湃新闻获悉，今日头条此次招聘内容审核编辑，负责海内外产品的内容审核人员，总的新增规模在2000人左右。目前，今日头条内容审核编辑团队人数已经超过4000人（含海外产品），建立了一支国内最大的审核编辑团队。今日头条副总编辑徐一龙称，这个数据还会继续增加，预计很快突破10000人。

因内容低俗，多次被责令整改

2017年12月29日，网信办就传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻约谈今日头条，责令整改。对此，今日头条表示，依据有关部门的整改要求，今日头条App的部分频道，在2017年12月29日18:00至次日18:00之间，停止更新，进入维护状态。

依据有关部门的整改要求，今日头条手机客户端“推荐”“热点”“社会”“图片”“问答”“财经”等6个频道自2017年12月29日18时至12月30日18时暂停更新24小时。

两天之后的2017年12月31日，今日头条平台称，关闭社会频道，将新时代频道设置为默认频道。同时，根据相关法规和管理要求，集中清理涉嫌违规的含低质内容的自媒体账号，2017年12月31号共封禁账号36个，禁言账号1065个。澎湃新闻了解到，根据有关部门要求，今日头条3天内集中清理了2500多个平台违规账号。

事实上今日头条曾多次因内容低俗被责令整改。2017年4月，央视曝光了今日头条客户端向用户推送“艳俗”直播平台：火山直播，内容涉及大量穿着暴露的女主播，通过低俗不堪的表演吸引用户观看。2017年4月18日下午，北京市网信办、市公安局、市文化市场行政执法总队联合约谈今日头条、火山直播等平台，责令限期整改。

在更早之前的2017年1月6日，北京市网信办曾经约谈过一次今日头条，起因在于北京市网信办在日常监管中发现，今日头条“头条问答”栏目近期多次登载低俗话题，回答内容同样“低俗无聊”。网信办对今日头条提出严肃批评，并责令其整改。

算法VS人工

今日头条目前已经成为一个通过人工智能技术，给用户推荐信息的内容平台。然而平台内容的急速扩张，急需审核编辑团队的扩充跟进，加强治理和建设。

在大众传媒时代，媒体编辑承担了这个把关人的角色，一直到门户网站时代都是如此。但随着自媒体的兴起，编辑的作用似乎便开始弱化，而基于推荐引擎的商业媒体平台则更是让把关人变为“算法”，影响这个算法的则是内容受众自己。

机器算法极大地延伸了人们获取信息的能力，但问题是，大众在内容选择上本身就是盲目的。技术虽然是中立的，但如何使用技术、传播何种内容却体现了技术使用者的价值观。只认数据的机器算法推荐机制，也决定了内容分发平台上永远是擅长迎合的低门槛内容更能获得更多的阅读和推荐。而具有一定审美层次的高质量内容，则在劣币驱逐良币效应的作用下，逐渐被边缘化。

当然从商业媒体平台的角度，读者需要什么，媒体就提供什么，似乎天经地义，但这也暴露出了这些新闻聚合软件的真实面目，追求流量、卖广告才是正事。然而，媒体平台作为具有一定公共属性的机构，本身就被赋予教化引导公众、塑造良好公众品味的期望。

因此，即便是商业媒体平台，也与一般的商业机构有所不同，无形中理论应该受到更多的关注与约束。对商业媒体平台来说，做好“把关人”其实原本就是责任所在。