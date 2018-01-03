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试点3个月后 京东把X无人超市开到了三线城市

试点3个月后 京东把X无人超市开到了三线城市
2018年01月03日 20:06 界面
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　　来源：界面

　　作者：赵晓娟

　　日前，京东在山东烟台大悦城七层开出了其在总部之外化的第一家“X无人超市”，这意味着京东此前试点的无人超市开始向外扩张了。

　　2017年10月，京东首家X无人超市在其总部大楼开业，店铺入口采用闸机和人脸识别技术，注册绑定用户身份和支付信息后才能进入店内。店铺商品数在300左右SKU，以食品、冷热饮料为主，采用与大多数无人便利相同的RFID标签，出口设立自动感应通道识别商品，可以达到无需收银“拿了就走”的体验。

京东X无人超市结账感应通道京东X无人超市结账感应通道

　　像多数设在商场内的无人便利店一样，京东X无人超市希望借助烟台大悦城的既有客流实现销售和品牌传播。这种拥有人脸识别、智能理货、自助购物和结账的高科技超市在三线城市并不多见。

　　京东X无人超市总经理宋鹏表示，烟台大悦城X无人超市的选品主要是依托京东的大数据平台，参考了周边客群过往的消费数据，及大悦城的数据。一定程度上，烟台大悦城的这家店，代表了京东无人X超市走向三线城市购物中心的一个模板。

　　据中国商报报道，宋鹏曾在朋友圈宣布，12月30日当天的营业额突破5万元，并表示这并不是烧钱项目，而是有具体的经营考核指标和良性的生意模型。按计划，这家店铺将在4到5个月内实现盈利。

　　除了大悦城这样的大型商业综合体开店外，写字楼、交通枢纽和社区也将是京东X无人超市的选址目标。

　　2017年12月，京东集团还与中海地产与签订战略合作协议，双方将在全国主流城市新建上百家X无人超市店，实现中海旗下商业地产全业态覆盖。相对于许多无人便利动辄上千甚至上万家的开店计划，京东X无人超市的布局计划并不夸张。

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