谷歌亚马逊冲突升级:YouTube“封杀”多种亚马逊设备

本报记者 藏瑾 深圳报道

同是全球四大互联网巨头之一，谷歌和亚马逊的矛盾逐步升级，双方各自进入对方的业务领域。

自12月初谷歌旗下Youtube向亚马逊停止Echo show视频服务，而亚马逊则暂停销售谷歌部分硬件后，谷歌比预期提前停止了Youtube对亚马逊旗下流媒体机顶盒Fire TV和电视棒Fire TV stick的支持。

“硬件和视频服务的争抢背后就是谷歌和亚马逊两大巨头的竞争”，艾媒咨询CEO张毅向21世纪经济报道记者分析认为，市场发展到一定程度后，企业的横向布局特别明显。巨头都在做“寻求安全心理范围”的布局，即在确保营收和利润之外，进行前瞻性的布局。而多元化的布局，也导致巨头们未来在更多领域的竞争和摩擦，比如美国的谷歌和亚马逊，国内的阿里和腾讯。

摩擦升级

谷歌和亚马逊的战争爆发可以追溯到2015年，当时亚马逊禁止在其平台上销售Google设备，Google Chromecast和Nest智能温控器都被从亚马逊的在线商店中删除。

去年9月，谷歌将YouTube从亚马逊最新的Echo系列产品Echo Show中撤下。亚马逊随后在谷歌不知情的情况下，将YouTube应用程序装回亚马逊设备，但Google随后将其删除，并表示亚马逊这种绕过谷歌自行开发的行为实际上无异于开发盗版软件。

作为全美最大电商网站，亚马逊占据美国34%的在线零售市场。而据eMarketer调查显示，美国线上串流影片观众中，95%都会观看YouTube影片。因此，从战术上来说，亚马逊和谷歌放出的武器势均力敌。

谷歌在声明中表示，一直在尽力和亚马逊进行谈判，希望能够签署协议，让各自的消费者能够观看对方的网络视频。亚马逊公司也发表了声明，表示会把用户直接转引到YouTube网站，另外亚马逊也希望能够尽早解决双方的矛盾。

的确也有过一些和平的迹象，比如，上个月早些时候，亚马逊将谷歌Chromecast放回了其在线商店。不过，据外媒报道，双方的谈判可能再度出现了破灭。不久后，在英国亚马逊网站上，消费者又无法购买到谷歌的视频棒硬件。

目前，Echo Show和Fire TV能够显示标准网页视图版YouTube.com，用户可以通过网页访问YouTube的网站。

2018年1月2日，一位在美科技观察人士向21世纪经济报道记者表示，两者相互封锁的受害者还是用户，这种行为损害了用户体验。巨头在向外扩张的道路上，竞争与碰撞是难免的，但亚马逊和谷歌做了很不好的示范，其争夺公开化且让用户成为争端的牺牲者。

视频之争

谷歌以网络搜索起家，近年来逐步向硬件产品大举发力。目前，谷歌推出了多款类似于亚马逊Echo的智能音箱。同时，2017年亚马逊和谷歌都向第三方开放了他们各自的语音助手。此外，面对Netflix和亚马逊的巨大成功，谷歌和YouTube开始在原创影视领域大举投资。

亚马逊主营业务过去是网络零售，但是近来向硬件和视频内容领域发力。亚马逊通过机顶盒、平板电脑、电视棒等产品提供视频服务，逐步成为YouTube的竞争对手之一。从去年开始，亚马逊向其发行商和各种规模的视频创作者开放Prime流媒体平台，让他们可以发布个人视频、主题视频、整季节目，甚至是制作他们自己的订阅频道。这个名为“亚马逊Video Direct”的项目，为发行商提供了来自美国国内7900万Prime会员的流量，而这些对用户时长的分流也将挑战谷歌的广告收入。

除了视频外，亚马逊和谷歌也在音乐流媒体领域竞争激烈，亚马逊依靠包邮会员基础，获得了一定的优势。此外，在云计算领域，亚马逊和谷歌也成为对手。

前述观察人士总结道，目前两者的竞争横跨硬件销售、视频服务、云计算等多个领域，当前矛盾主要集中在视频服务和硬件方面。亚马逊想要发展自身的硬件和软件内容，谷歌也想要通过自己的硬件进一步提高自身对内容的把控力。

根据第三方的统计，在美国视频设备市场（主要包括连接电视机的机顶盒、视频棒），流媒体平台服务商Roku占据优势，名列首位。而亚马逊、谷歌和苹果的保有量份额比较接近，而在最近的销量方面，苹果机顶盒由于价格过高，视频内容不丰富，处于落后地位。

虽然亚马逊和谷歌声称他们一直在试图弥合矛盾，但最近的专利申请表明，亚马逊可能会推出一个视频服务，与Google的YouTube直接竞争。2017年12月，亚马逊在向美国专利局和商标局申请“AmazonTube”和“OpenTube”的商标，其功能描述类似于YouTube，能够通过无线网络提供不可下载的音频、视频和视听作品。除了申请商标，亚马逊还注册了AlexaOpenTube.com、AmazonAlexaTube.com和AmazonOpenTube.com等一系列“tube”域名，这些信号也预示着两大巨头的摩擦和竞争未来可能更激烈。

（编辑：黄锴）