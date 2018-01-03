贾跃亭回应被“责令回国履责”：未提回国具体时间

中新网客户端北京1月3日电（记者 吴涛）2日，贾跃亭发布关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函，称委托代理人甘薇和贾跃民全权代理其行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由甘薇、贾跃民全权负责处理。不过“贾跃亭到底什么时候回国”等问题依然待解。

资料图：乐视创始人贾跃亭。

什么时候回国？

贾跃亭什么时候回国一直是大家关心的问题，不过在该函中，贾跃亭依然没提什么时候回国。

2017年12月25日，北京证监局发布公告，责令贾跃亭回国履责。公告中称，贾跃亭控制的相关公司对上市公司（乐视网）存在巨额欠款，至今尚未归还。

北京证监局还称，曾发文或通过上市公司多次向贾跃亭转达了回国履责的要求，但至今未见其采取相关行动。

为什么没回国？

贾跃亭在回应函中没有直接说明为什么不回国，但表示，美国FF公司融资已经取得重大进展，目前有好多工作需要他来推动，保障电动汽车FF 91量产销售和按时交付。

北京证监局在上述公告中称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外。

2017年7月6日，贾跃亭在微博中称，辞去上市公司CEO、甚至更多其他重要职务，就是为了全力以赴实现FF 91最快量产上市。据多家媒体报道，其实那时贾跃亭已经出国，至今尚未回国。

乐视网2017年三季度财报显示，贾跃亭股权全被被冻结。图片来源：财报截图

不回国如何履责？

在回应函中，贾跃亭表示，已委托甘薇女士、贾跃民先生全权代理，行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由上述二人全权负责处理。

贾跃亭还表示，已与上市公司充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题。

不过2日晚间，乐视网发布公告称，上市公司一直持续推动与非上市体系的债务问题处理，但截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案，后续相关信息请以上市公司公告为准。

值得注意的是，2017年12月19日，北京市第一中级人民法院发布的执行裁定书显示，被执行人贾跃亭无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。乐视网2017年三季度财报显示，贾跃亭持有乐视网股票约10.24亿股，持股比例25.67%，其中10.19亿股被质押，10.24亿股被冻结。

贾跃亭在回应函中表示，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由他个人承担，他出于对上市公司的情感和责任，自愿个人全部承担。在2017年7月6日，贾跃亭辞去乐视网CEO时表示，会承担全部的责任。

其他债务如何处理？

记者注意到，在本次贾跃亭的回应函中，其提到的都是解决上市公司债务的，那其他方面债务如何处理？要知道，有一些供应商为了讨债曾到乐视大厦楼下支帐篷常驻，靠吃盒饭生活。

据不完全统计，目前贾跃亭列为被执行人的执行案件在北京市第三中级人民法院共有9起。申请执行人涉及信托公司、证券公司等，其中最大标额达14亿元，最小为2亿元。

在贾跃亭发布回应函后，其妻子甘薇在微博上表示，“我将与债务小组全力以赴解决债务问题。”这是否包括非上市公司的其他的债务不得而知。

资料图：2016年8月11日，乐视体育拿下新赛季英超转播权。

有哪些未解的债务谜团？

记者梳理相关资料发现，贾跃亭债务谜团有一个关键节点。

2017年7月4日，上海市高级法院公布，申请人招商银行上海川北支行于2017年6月26日申请财产保全，上海市高级法院依法裁定冻结贾跃亭和其妻子甘薇名下存款，及乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司存款，并查封、扣押其他等值财产，共计人民币12.37亿元。

但据媒体报道，乐视递交上海高院的书面申请中显示，招行实际冻结查封的资产总价值达261.62亿人民币，超额冻结20倍。

贾跃亭此次在回应函中也表示，2017年7月，某银行机构仅仅因为逾期两周未支付3000余万贷款利息（贷款余额12亿），超倍冻结乐视非上市公司资产和我个人资产合计261.62亿元，引发诸多金融机构集中挤兑停止授信并提前追收贷款，绝大多数资产被司法冻结。

2017年8月份，据多家媒体报道，招商银行称“超20倍冻结乐视资产”报道严重失实，并称，申请保全乐视的资产可供招行受偿的余值或不能完全覆盖招行债权。至今招商银行和贾跃亭仍各执一词，谜团待解。（完）