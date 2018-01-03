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支付宝年度最高消费1.77亿 超千家A股公司前三季净利

支付宝年度最高消费1.77亿 超千家A股公司前三季净利
2018年01月03日 21:09 e公司
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　　原标题：支付宝年度账单刷屏，晒的最高消费1.77亿，2271家A股公司前三季净利不及这个数？

　　2017支付宝年度账单炫富大赛，就这样猝不及防地来了。看了看朋友圈发现，小e我真的很穷......

　　支付宝年度账单这样查看

　　有两种方式可查看支付宝年度账单：

　　1、打开“支付宝”APP，点击首页的“2017年账单来啦”宣传语，即可生成自己的2017年支付宝账单。

　　2、在搜索框搜索“账单”，点击下图红框部分即可。

　　有人晒出1.77亿总消费，高过2270家上市公司前三季净利润

　　在这场炫富大赛中，有人率先晒出了260万的账单：

　　小e原本以为这已经很多了，但看到全国第一名的账单，小e还是惊掉了下巴：

　　乖乖，1.77亿！到底是怎么用的？贫穷限制了我的想象力。

　　不过，也有不少网友质疑这份账单是p过的。

　　我们暂且不管这张账单的真假，先来算一算，1.77亿超过了多少家上市公司的净利润。由于A股上市公司2017年年报暂时还没披露，所以我们用的是2017年上市公司前三季度净利润数据。

A股上市公司前三季度净利润数据（部分）A股上市公司前三季度净利润数据（部分）

　　据统计，上面晒出的数据已超过了2271家上市公司2017年前三季度净利润，仅比1197家公司少，若这位仁兄晒出的账单属实，这个支付宝消费全国第一，他当之无愧。

　　有炫富的自然就有哭穷的，这位一年消费3块钱的小哥，可能就买了瓶矿泉水…...

　　还有只消费1分钱的……这位仁兄，一年给手机充了1分钱的话费。

　　但无论如何，消费再低也比不上这位仁兄：

　　当然，也有网友认为上述数据不太准确，大多数人认为支付宝多算了自己在2017年的消费金额：

　　新玩意：关键词

　　除了支付宝账单，今年，支付宝还新出了支付宝关键词，小e大致看了看朋友圈，这些关键词出现的频率比较大：

　　关于关键词是如何来的，网上的段子手又集体出动了：

　　不过，也有高手分析出支付宝如何根据2017年度账单来预测2018年关键词：

　　小e在想，如果上市公司也有2018年度关键词，那可能是这样的：

（供图：方舒雁）（供图：方舒雁）

　　刷屏背后：中国人支付方式正在改变

　　上边都是调侃，但支付宝账单刷屏的背后，确实说明了中国人的支付方式正在发生改变。

　　1月2日，蚂蚁金服旗下支付宝发布2017年全民账单。数据显示，随着移动支付的普及，中国人的生活方式正悄然巨变：不带钱包出门已成为中国人的新习惯，并成为世界的新时尚。

　　2017年，支付宝平台上移动支付笔数占比为82%，创下新高。

　　此外，过去三年箱包类搜索量和增长率均稳步上升，但“钱包”的搜索量在2017年首次呈下降趋势。

　　数据还显示，2017年贵州、山西移动支付比例以92%并列全国第一，均创新高。移动支付占比超过90%的省份超过11个，而前一年仅有一个。

　　移动支付占比飙升的原因之一是支付宝收钱码的普及。

　　一年来，遍布中国大街小巷的4000多万小商家，靠这张二维码贴纸实现了收银环节的数字化。现在，不管是在餐厅买单、商店购物，还是抓娃娃机和烤红薯摊，甚至街头艺人，都能支持手机支付。

　　此外，随着技术突破，2017年，超过30个城市的公交、地铁都先后支持支付宝，不少网友感叹“出门带钱包的最后一个理由也没了”。

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