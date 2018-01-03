新浪科技> 互联网 > 正文

传滴滴将收购巴西最大打车应用99公司 估值10亿美元

传滴滴将收购巴西最大打车应用99公司 估值10亿美元
2018年01月03日 21:25 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 北京时间1月3日晚间消息，据多家巴西媒体报道，滴滴出行将收购巴西最大打车应用“99公司”，为后者估值约10亿美元。

　　对此，99公司一发言人表示，他未被授权对此发表评论，但公司稍后可能会公布更多消息。滴滴出行尚未对此发表评论，但据一位知情人士证实，两家公司确实在探讨相关选项。

　　报道称，目前还确定滴滴出行此次是全盘收购99公司，还是收购其大多数股份。有分析人士称，如果是全盘收购，则对于滴滴出行而言将是一次大胆的尝试。之前，滴滴出行也投资过打车应用创业公司，如东南亚的Grab和中东的Careem，但从未直接收购。

　　到目前为止，滴滴出行仅实施过三起并购交易，且全部集中在中国国内市场。今日早些时候还有报道称，滴滴出行已于2017年12月底收购了共享单车创业公司“小蓝单车”(bluegogo)，但目前滴滴出行尚未正式公布该消息。

　　据巴西最权威的财经媒体Valor报道，滴滴出行此次投资6亿美元从99公司投资者手中收购了该公司股份。这些投资者包括Riverwood Capital、 Monashees、高通风投、 老虎环球和软银等。

　　此外，滴滴出行还将额外投资3亿美元，推动99公司的地域扩张。在此之前，99公司已经从11家投资者手中融资约2.4亿美元。

　　99是西最大的本地移动出行服务商，由当地青年创业者创建于2012年，为消费者提供在线专车和出租车召车服务。目前，99已覆盖巴西全国550个城市，拥有超过140000名注册司机和超过1千万下载用户。

　　去年1月，滴滴出行已经对99公司进行过战略投资。根据合作协议，滴滴出行成为99公司战略投资者，并将加入99公司董事会。当时，滴滴出行并未公布具体的投资金额。但有报道称，滴滴出行的投资额约1亿美元。

　　当时，滴滴出行CEO程维曾表示：“中国和巴西是世界上最重要的两个新兴市场，对于打车服务行业而言商机无限。”

　　事实上，地域扩张早已在99公司的计划之中。该公司早在去年1月滴滴出行投资时就曾表示，将利用这笔资金向拉美其他市场扩张。除了Uber，还将与EasyTaxi和Cabify等本地竞争对手竞争。

　　此外，该地域扩张计划也与滴滴出行的战略相一致。上个月曾有报道称，滴滴出行在拓展国内市场的同时，还准备进军墨西哥市场。

　　上个月，滴滴出行刚刚完成新一轮逾40亿美元的股权融资，以进一步加大对人工智能(AI)交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有