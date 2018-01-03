传滴滴共享单车即将投放 App入口或不再ofo独享

新浪科技讯 1月3日晚间消息，据36氪报道称，滴滴孵化的共享单车业务将在月底开第一座城市，同时滴滴App里的共享单车入口将不再归ofo独享。

昨日，媒体报道称滴滴在近期已经完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议，另外，已经投资了ofo的滴滴正在试图做自己的共享单车品牌。

ofo至今已经进行了至少8轮融资，其中滴滴参与了4轮融资，并在2017年4月将ofo接入到App中，用户可直接在滴滴上面使用ofo的服务。但后来大股东滴滴与ofo的矛盾似乎开始显现。

2017年11月，有消息曝出，滴滴向ofo派驻的三名高管已经“开始休假”。据悉，ofo与滴滴在ofo是否与摩拜合并的事宜上意见不一。

随后，有媒体曝出滴滴在近期已经完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议。另外，有滴滴内部人士向新浪科技证实，滴滴也正在试图做自己的共享单车品牌。

今日据36氪报道，滴滴自己孵化的共享单车业务已经计划在月底开第一座城市，目前北京和深圳、广州都在被选择的范围内，并且几座城市的滴滴员工均已经接到通知。第一批车子主要来自小蓝单车。36氪还援引一名共享单车上游供应链的人员透露，滴滴打算在2018年要投放约600万台单车。

此外，消息人士还称，目前滴滴出行App上的ofo单车入口未来或将不再单独属于ofo，而是ofo和小蓝共用，滴滴自己的共享单车造出来后，甚至可能会变成滴滴自己的单车入口。

不过对于滴滴共享单车月底开城、投放600万辆的消息，滴滴方面向新浪科技表示不予置评。(张俊)