共享汽车EZZY解散70天:用户押金未退 员工工资被拖欠

原标题：共享汽车EZZY解散70天后：用户追讨押金未果，员工苦等被拖欠工资

来源：NBD汽车

因投入近500辆宝马i3而一度“名声大噪”的EZZY宣布解散后，其用户的押金问题至今仍未能解决。

“在EZZY倒闭前，我就在申请退押金，但到现在也没退，我已经起诉。”日前，一位在EZZY注册的用户对NBD汽车说。

不仅是用户押金，有EZZY前员工日前向NBD汽车表示，“截至目前，EZZY拖欠的员工工资和解散时所承诺的经济补偿金还未发放”。“用户押金和员工工资加起来估计有500万元左右。”该EZZY前员工说。

1月2日中午，NBD汽车来到EZZY解散前的办公地点——北京海淀区方圆大厦优客工场，这里也是EZZY解散后清算小组的办公所在地。在现场，NBD汽车看到清算接待室大门紧闭，室内并未开灯办公。据优客工场前台人员介绍，“办公室他们还在租，清算组元旦放假前还正常上班，但今天还没见人来”。

有律师向NBD汽车表示，如果破产公司没有通过法院指定清算小组，而是成立了自己的清算小组，债权人只能通过该破产公司组成的清算小组申报债权，但不排除有些公司可能会故意对外隐瞒清算过程。

有用户申请强制执行退押金

EZZY一直与汽车圈有着紧密的联系，威马汽车曾投资2000万元参股其中，共享汽车平台一度被汽车企业看作是实现“身份”转换的重要契机，但是新生事物的发展总是与风险共生。

2017年10月25日，EZZY官方发声明称，正积极处理后续事宜，已按照国家法律法规成立清算组，并严格依法开展清算及清偿工作。

“第一批向法院起诉退押金的用户目前在等强制执行，我今天也要去取判决生效证明，然后去申请（强制）执行。“2018年1月2日，一位EZZY注册用户对NBD汽车表示，拿到判决生效证明后，据说退款也要等一个月左右。

据了解，2017年11月，该EZZY注册用户就已收到北京市海淀区人民法院发放的判决书，法院要求大梦科技有限公司（以下简称大梦科技）作为EZZY的所有者须在判决生效后三日内退还该用户的押金2000元，如未履行给付义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。

与此同时， 在一个由部分EZZY注册用户以及前员工组建的“EZZY退款维权”微信群里，记者了解到，目前已有部分EZZY用户向法院起诉大梦科技有限公司。

按照EZZY创始人付强此前的估算，EZZY在解散前，存有押金的用户约有1800 人。如按照每个用户2000元押金计算，总押金数额约达360万元。

员工苦等工资及赔偿

就在EZZY注册用户为押金奔波的同时，EZZY的前员工也在苦等工资和赔偿。

上述EZZY前员工向NBD汽车透露，“ EZZY解散时，员工有30多人，大部分人被拖欠的是一个月工资加赔偿，少部分人是两个月工资加赔偿。截至目前，所有员工的工资都未结算发放。”

另一位EZZY前员工也向NBD汽车表示，“自己的工资和赔偿至今都没有发放，还在等清算小组的清算结果。”

NBD汽车了解到，EZZY在宣布解散前，于2017年10月23日与员工签署了一份《解除（终止）劳动关系协议书》，承诺愿意支付员工工资至2017年10月23日，另外还有一定数额的经济补偿。

那么，EZZY是否能拿出这笔工资和补偿款？据一位EZZY的工作人员称，“大梦科技外面有债权，如果都收回来就可以退押金、发工资。”但截至发稿，NBD汽车也未拨通大梦科技和清算组电话，所以上述说法未得到官方证实。

不过，有负责大梦科技审计的第三方相关工作人员对NBD汽车表示，其委托方是大梦科技，所出具的审计报告已经交给大梦科技。“一般公司破产解散后，审计报告就可以算是清算报告，按照法律程序，大梦科技就可以根据清算报告，退还用户押金，发放员工工资。”上述律师向NBD汽车表示，“即使资金到位，为了保证劳动者权益，会先发放员工工资，其次才是押金。”

共享汽车暂难免押金

从酷骑单车、小鸣单车到EZZY，共享出行的押金难退问题已成为社会关注的焦点。

北京市2017年11月公布的“12315”消费者投诉分析显示，共享汽车已成消费者重点投诉对象，其中涉及拖延或拒绝退还租车押金、多扣费等诸多问题，特别是如何合理监管共享经济的“押金池”，已引发业内关注。

“在共享经济领域，共享汽车已不是一个租赁物对应一份押金，而是一个账户对应一份押金，使本来一对一的传统租赁，变成了一对多的押金共享。”上述律师表示，如果共享汽车平台方没有足够的车辆进行反担保，一旦管理不善就会有金融风险，也可能引发消费纠纷。

2017年8月，交通运输部、住房城乡建设部联合发布的《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》曾提到，鼓励分时租赁经营者采用信用模式代替押金管理。记者了解到，目前，在共享汽车领域，已经有部分运营企业开始尝试用信用代替押金。

“我们在与第三方支付平台进行合作，只要信用达到720分以上，就可以免押。目前在我们平台上，免押的用户已达数万个。”Gofun出行总裁兼首席运营官谭奕近日在接受NBD汽车采访时表示。

不过，这并不意味着共享汽车平台将完全采取免押金方式运行。“我们曾尝试过不收押金，结果发现车辆损坏、一辆车上百张罚单的情况很多。所以，目前押金对共享汽车来讲仍是非常必要的管控方法。”谭奕说。

（每经实习记者 段思瑶 每经记者 赵成）