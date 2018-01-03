携程回应雪乡酒店宰客:确实存在价格欺诈 已将其下架

新浪科技讯 1月3日晚间消息，针对近日网络上热议的旅游目的地黑龙江雪乡酒店老板宰客一事，携程方面回应称，该酒店确实存在“价格欺诈行为”，目前携程已将其下架。

近日，有游客发布一篇名为《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了》的文章，讲述了自己在携程预订的雪乡酒店存在价格欺诈的遭遇。其在文中表示，自己与家人提前半个月在携程预定了雪乡赵家大院的一间三人火炕房，一晚276元，两晚费用552元。携程上这家酒店的评价也都很好。

但当到达赵家大院时，老板却告知该三人火炕房只能住一晚，第二晚安排他们到很多人一起睡的大通铺，“今晚住这房我都没让你们补差价算不错了！现在这房八百一千随便订出去，你们订得早才便宜。”该游客与家人商议后，决定只住一晚，但对后续退款问题，老板又称三天之后才退钱，并要求在网上评论时不能乱说，看到评论后才能退钱。

该文章引发了诸多网友共鸣，纷纷曝光在雪乡遭遇的宰客事件，该文章目前阅读量已经突破10万+。

携程方面对此回应称，“雪乡赵家大院”确实存在“价格欺诈行为”，目前携程已下架“雪乡赵家大院”酒店。携程方面还表示，对于欺诈等有损消费者的行为，携程一向采取“零容忍”政策，也将和消费者一起，维护相关权益。

此外，黑龙江大海林林业地区旅游局也对此事作出回应，称经查，文章中提到的赵家大院确实存在价格欺诈行为，按照规定已对其处罚5.9万余元，同时发现赵家大院在卫生及消防方面也存在问题，已责令其限期整改。(张俊)

以下为携程回应原文：

近日，消费者“木木”通过携程预订了“雪乡赵家大院”这家经济型酒店，并发贴提到该酒店存在“价格欺诈行为”。

经确认，上述行为属实。目前，携程已下架“雪乡赵家大院”酒店。

对于欺诈等有损消费者的行为，携程一向采取“零容忍”政策，我们也将和消费者一起，维护相关权益。