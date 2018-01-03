亚马逊或收购美国第二大零售商Target

来源：界面新闻 訚睿悦

亚马逊今年可能会进一步向线下实体店挺进。

著名分析师Gene Munster（吉恩·蒙斯特）近期作出预测，亚马逊将在2018年收购美国连锁大卖场Target（塔吉特百货）。Gene Munster是美国知名创投机构Loup Ventures的联合创始人，这是他“2018年八项技术预测”的一部分。

Munster称，亚马逊认为零售业的未来主要是线上和线下的结合，塔吉特有可分享的人口统计数据和广泛的门店，可成为亚马逊理想的线下合作伙伴。

成立于1982年的Target目前是美国第二大零售商，在2017年《财富》美国500强排行榜中排名第38位。若收购Target，亚马逊的门店数将增加大约2300家，使其能够与沃尔玛近12000家的门店展开线下竞争。

Target关注的妈妈消费者，也正是亚马逊在重点开发的对象。 Munster称，亚马逊多年来一直在积极追求家庭市场，在Prime视频中增加儿童友善内容，并增加以妈妈为目标的推广活动等。

目前Target和亚马逊都未对此预测做出回应。

过去，Target和亚马逊在媒体上一直以对抗的姿态出现。就在上个月，Target还宣布以5.5亿美元的价格收购当日送货服务平台Shipt，计划从2018年初开始通过Shipt提供日常用品、家居用品、电子产品和其他产品的当日送达服务，并在2019年年底前，为所有主要产品类别提供当日送达服务。在8月亚马逊下调全食超市畅销品价格后，Target也宣布下调上千件商品的价格。这些消息都被媒体解读为两者在竞争。

但Target似乎也需要外力帮助。在对手沃尔玛和亚马逊纷纷收购其他零售商以加深全渠道影响力的背景下，Target这几年的发展仍聚焦在扭亏为盈和促进内部增长上，影响力和业绩都在下滑。投资者将Target视为食品领域相对较弱的参与者，Target2017年第三季度的百货净利润也同比大跌21%，并多次出现股价暴跌的新闻。这种情况下，接受亚马逊的收购或许不是不可能。

亚马逊近年一直在探索线下零售方式，除137亿美元收购全食超市，正式涉足线下零售业外，也陆续进行过实体书店、无人零售店的尝试。开拓线下消费最重要的食品杂货市场，也被认为是亚马逊最具潜力的收入增长点。