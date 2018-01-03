腾讯拿下基金第三方销售牌照 互联网金融布局再拓展

原标题：10亿微信用户注意！刚刚，腾讯拿下这一关键金融牌照，买基金更便捷！

中国基金报记者 陆慧婧

新年伊始，互联网金融放出重磅消息，亚洲市值最高的腾讯刚刚拿下了一个关键金融牌照——基金第三方销售，这是继几个月前腾讯拿下控股的保险牌照后的，又一项重要的互联网金融新领域。

近日，深圳证监局发布关于核准腾安信息科技（深圳）有限公司证券投资基金销售业务资格的批复。腾安信息科技为腾讯控股100%全资子公司，腾安科技最主要的业务平台即为目前大家所熟知的腾讯理财通。

拿下第三方基金销售牌照之后，腾讯在金融领域上已先后完成支付、银行、理财、征信、保险、券商、小贷方面的布局。腾讯未来有望在基金销售方面发力，特别是在微信端，近10亿微信活跃用户未来买基金可能更加简单和便捷。

腾安科技刚刚获批基金销售牌照

新年年初，深圳证监局下发的第一张基金销售牌照花落互联网巨头腾讯控股。

2018年1月2日，深圳证监局发布关于核准腾安信息科技（深圳）有限公司证券投资基金销售业务资格的批复，有三条内容，第一条是核准腾安科技证券投资基金销售业务资格。

第二条是核准公司名称变更为“腾安基金销售（深圳）有限公司”，在公司经营范围中增加“基金销售”业务。你公司应按照有关规定向工商行政管理部门提出工商变更登记申请，并在完成工商变更登记后，及时申领基金销售业务资格许可证。

第三条是公司在开展此项业务时，应严格按照有关规定的要求，加强基金销售内部控制和风险防范，严格管理销售行为，切实保护投资者合法权益。

腾安信息科技是以腾讯理财通平台为基础的独立基金销售机构。天眼查信息显示，腾安科技成立于2017年1月3日，深圳市腾讯网域计算机网络有限公司100%全资控股。

而深圳市腾讯网域计算机网络有限公司的股东有两个，一个是深圳市世纪凯旋科技有限公司，另一个是深圳市腾讯计算机系统有限公司，这两家公司都是腾讯系公司。

据悉，腾安信息科技（深圳）有限公司作为腾讯集团全资控股的独立基金销售机构，公司组织架构完善、管理制度健全，拥有多名多年从事基金销售、基金评级、基金研究等高素质专业人才队伍。

有关人士表示，腾安科技公司以腾讯集团理财通平台为基础，将逐步开展独立基金销售业务服务。

2200亿直销巨头发力浮动收益基金销售

据悉，在腾安科技获批第三方基金销售牌照之前，理财通在基金销售上其实有两种模式，一种是基金公司直销前置，也就是对接互联网公司，实际法律上还是属于基金公司直销；另一种是通过其他第三方基金销售机构卖基金。

例如，在腾讯理财通或微信平台进入理财通购买货币基金易理财，网站购买中显示出详细的购买合同是基金公司的电子直销前置式自主前台服务协议（对接理财通服务）。

据了解，这一直销的模式是目前腾讯理财通销售基金的主要方式，理财通对接的四只货币基金合计规模约为2200亿元，是基金公司非常看重的互联网基金直销平台。

易方达易理财，汇添富全额宝，南方现金通E，华夏财富宝4只货币基金，截止2017年12月31日的规模分别为1179.22亿元，379.11亿元，377.94亿元，261.06亿元。

在理财通官网或微信端购买的部分基金也有通过好买基金销售公司的渠道来购买的，理财通的稳健理财基金专区中对接了近100只基金，主要有49只指数基金，20只偏股基金，13只QDII，6只商品基金和5只债券基金。

据悉，腾讯理财通坚持严格的产品筛选机制，首先从投资能力、产品设计、组织活力、创新能力等方面，多维度全面筛选合作机构，再从产品投向细节、产品风险评估等方面，深度对产品进行筛选，只有通过筛选的产品才能进入理财产品精品库。

其中，好买基金是一家独立的第三方基金销售公司，腾讯公司通过两轮战略入股该公司，在2015年4月二次入股后持有了该公司28.26%的股权。

多位基金业内人士分析指出，从参股到全资基金销售子公司，更有利于腾讯在基金销售领域上的布局，特别是在拥有9亿活跃用户的微信端基金布局。

“监管趋严大背景下，通过成立自己全资的第三方基金销售公司，更符合监管要求。”上海一位基金公司电商部总监分析称。

业内专家分析，拥有100%控股的基金第三方销售拍照后，腾讯有望在做好对接货币基金直销前置的同时，大力发展基金第三方销售业务，特别是非货币的浮动收益基金产品的销售业务，为广大用户提供更多便捷的基金投资选择。“