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活成段子贾跃亭:把别人都变成了背锅侠 2018会回国吗

活成段子贾跃亭:把别人都变成了背锅侠 2018会回国吗
2018年01月03日 11:42 中国经济周刊
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　　2017年，对于中国的企业家来说，是里程碑式的一年。

　　这一年，中央首次高规格发文肯定了企业家的价值和地位，不遗余力为企业家创造良好的营商环境，激发各类市场主体创业创新的动力，保护企业家精神。

　　中国企业家正处于前所未有的机遇期。

　　这一年，马云一边主业挣着钱，一边副业演着电影、唱着歌，一个人对抗大半个中国互联网圈而毫不畏惧；刘强东发出第四次零售革命宣言——无界零售，推动零售成本、效率、体验的升级；许家印成为福布斯中国400富豪榜和胡润百富榜的“双料首富”，资产平均每天增加6亿元；董明珠的格力不仅创造了销售利润的增长，还步入了智能、多元化时代；郭广昌海内外收购不停歇，复星成为青岛啤酒第二大股东……

　　2018年，进入新时代，他们又将有哪些新作为？

视觉中国视觉中国

　　原标题：2017中国经济风云人物| 贾跃亭：2017年活成段子

　　《中国经济周刊》 记者 侯隽︱北京报道

　　2017年的圣诞节对贾跃亭来说，再次上演了一出24小时的连续剧。

　　圣诞节当天中午，贾跃亭刷存在感，在社交网络上向法拉第未来（简称“FF”）的员工发出圣诞祝福；

　　下午，前盛大文学CEO侯小强称，在洛杉矶见到贾跃亭与甘薇夫妇，然后秒删信息；

　　傍晚，媒体曝出泰国国家石油公司称未对FF做出任何投资行为；

　　晚间，北京市证监局下发通告，责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

　　自2017年7月4日开始，贾跃亭前往洛杉矶，称忙于FF融资事务，此后一直未归。“下周回国贾跃亭”已经成为网友调侃的段子。

　　2017年这一年，这位号称“All in”的企业家，不仅仅是蒙眼狂奔，还拉了无数的人为他的梦想买单。

　　他把别人都变成了背锅侠

　　“他把钱拿走是天经地义的事情，这是我们同意他拿走的。当然，老贾承诺没有做到，这是信用受到了损害。”贾跃亭重要合作伙伴、乐视现任董事长孙宏斌这样评价。

　　2017年11月，许多乐视致新等乐视系公司核心高层离开公司时，被融创方面告知，他们此前所享有的贾跃亭给予的公司股权已经被“清零”。

　　股权，曾是很多乐视员工最后的寄托。“几年白干两手空空”让很多至今仍然追随乐视的员工欲哭无泪。

　　2017年12月22日，北京法院审判信息网挂出一则民事裁定书。根据裁定书，飞毛腿电子向北京市第三中级人民法院申请财产保全，请求冻结乐视移动、乐视控股名下的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，限额1.67亿元。

　　乐视移动为乐视手机业务的运营主体。2016年11月乐视爆发资金链危机，导火索就是手机业务欠下供应商巨款。

　　2017年12月15日，据媒体报道，因一笔40亿元的借款，乐视体育CEO雷振剑、董事长高飞等人被股东告上法庭。目前，法院受理了此案。

　　从员工到高管，再到实体公司，如果说贾跃亭还剩下一个造车的梦，那么对于乐视系公司的核心高管及员工而言，连做梦的权利都没有了。

　　北京证监局三次“隔空喊话”

　　如今，贾跃亭的信任破产已经不仅停留在债主和员工层面，法律层面他也已经是“失信执行人”。

　　从2017年12月11日、12月15日再到12月25日，贾跃亭3次被法院列为“失信被执行人”，即俗称的“老赖”。

　　北京证监局连续3次对贾跃亭“隔空喊话”。即使最终贾跃亭未能按期回国，作为监管部门，北京证监局还是尽到了监管层面的努力，最后一次通告措辞也展现了少有的强势。

　　通告称，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

　　目前，据不完全统计，贾跃亭在北京市第三中级人民法院被列为被执行人的案子就有9起，其中最高的负债达14亿元，9起案件仅执行费就逾600万元。根据中国执行信息公开网显示，贾跃亭欠款超过4.79亿元。这意味着，其在申请银行贷款、乘坐飞机、软卧、高消费等方面都已受到限制。

　　2018贾跃亭会回来吗

　　尽管贾跃亭承诺“会承担全部责任，会尽责到底”，但是这意味着，贾跃亭需要拿出主动还清欠款的态度，重新获得信用。

　　据媒体报道，贾跃亭已偿还190亿元欠款，目前还剩余200多亿元。因此，如果FF如期完成量产并上市，贾跃亭将挽回绝大部分信任。但短期内重新凝聚团队，完成供应链、生产制造、销售及服务等多个体系的重建，挑战非常巨大。

　　目前，FF汽车被贾跃亭视为翻身的最后一根稻草，获得融资就显得十分重要。

　　从2017年底开始，不断有消息透露贾跃亭融到10亿美元，FF在北美的工厂即将改造完成，其中包括印度塔塔汽车将为FF投资9亿美元，以换取FF 10%的股份。

　　更有消息称，贾跃亭通过律师团队与来自香港的投资机构签署协议，根据协议，FF可获得一笔超过10亿美元的投资。交易完成后，贾跃亭将推动FF生产基地尽快开工，以兑现他2019年上市销售的诺言。

　　但由于乐视汽车和FF始终没有进一步的官方行动，最后这些消息都像风一样吹走了。

　　2017年12月22日冬至，贾跃亭在社交网络上称：“为变革汽车行业与创造用户价值坚定前行。冬至，春不远，无怨无悔。”

　　回想2016年末贾跃亭说，要么伟大，要么死亡；2017年，“信用破产”的贾跃亭活成了段子。

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