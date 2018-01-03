无人不识刘强东:霸道总裁变身村长 与阿里上演功守道

2017年，对于中国的企业家来说，是里程碑式的一年。

这一年，中央首次高规格发文肯定了企业家的价值和地位，不遗余力为企业家创造良好的营商环境，激发各类市场主体创业创新的动力，保护企业家精神。

中国企业家正处于前所未有的机遇期。

这一年，马云一边主业挣着钱，一边副业演着电影、唱着歌，一个人对抗大半个中国互联网圈而毫不畏惧；刘强东发出第四次零售革命宣言——无界零售，推动零售成本、效率、体验的升级；许家印成为福布斯中国400富豪榜和胡润百富榜的“双料首富”，资产平均每天增加6亿元；董明珠的格力不仅创造了销售利润的增长，还步入了智能、多元化时代；郭广昌海内外收购不停歇，复星成为青岛啤酒第二大股东……

2018年，进入新时代，他们又将有哪些新作为？

视觉中国

原标题：2017中国经济风云人物| 无人不识刘强东

《中国经济周刊》 记者 侯隽︱北京报道

2017年，关于京东和刘强东的消息，存在感极强。

2017年4月25日，京东物流宣布独立，正式组建物流子集团，计划于5年内完成收入过千亿的目标。

2017年618和双十一的电商大战中，京东刷新了自己的纪录，与阿里上演了两次激烈的“攻守道”。

虽然刘强东在采访中称自己脸盲，被网友调侃，但是谁也不可否认，这位当初以搅局者身份出现的企业家，如今已经无人不识了。

从霸道总裁变身村主任

2017年11月28日，河北省阜平县平石头村村委会正式聘请京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东为“名誉村主任”。刘强东表示，要通过产业扶贫、用工扶贫，努力帮助平石头村的村民脱贫致富。

以前，刘强东身上最著名的标签之一就是“霸道总裁”，但是这一年，他成功地变身为“村主任刘强东”。

在许多公开场合，刘强东表示：“幼年最大的梦想就是做个村长，有一天我做村长的时候，让村民都能够吃上猪肉。”

眼下，我国扶贫工作进入攻坚拔寨阶段，正在从“输血”式扶贫向“造血”式扶贫转变，从济困式扶贫向开发式、产业式扶贫转移。其中，政府出政策、出点子，而后续的带动者、助推者的角色则更多要由企业来扮演，尤其是龙头企业的示范带动作用至关重要。

京东方面表示，自2016年1月与国务院扶贫办签署电商精准扶贫战略合作协议以来，京东在832个国家级贫困县发展合作商6000余家，上线贫困地区商品136个品类300万种，实现销售额200亿元，累计帮扶10万户建档立卡贫困家庭，超过20万贫困群体平均增收2000～3000元。

“我们也希望能通过扶贫，助力优质农产品上行，为农民兄弟们带来更好的收益，真正的‘授人以渔’，帮扶贫困人群走上‘可持续’的脱贫致富之路。”刘强东说。

BAT会被ATJ取代吗

2017年5月，国内两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴市值相继超过3000亿美元，这同时也印证，BAT三足鼎立时代或许过去，AT时代或已到来。那么接下来的悬念是:谁将坐稳中国互联网第三把交椅？

现在，很多人认为谜底快要揭开，京东最有可能成功入局，新的ATJ时代或许就要来临。2017年，京东的股价和市值几乎翻倍。更重要的是，在连续亏损后，京东开始盈利，而且是持续性盈利。

在很长一段时期内，京东被公认为是仅次于BAT的小巨头，刘强东不断面对着来自各方的压力和质疑，比如股价、盈利时间和高管离职。

依靠一系列强硬改革，刘强东于2017年2月正式对外公布京东集团未来的战略——坚定地朝着技术转型，对目前的商业模式进行改造，打造一个包括智能商业、智能金融等业务在内的智能商业体。

无论如何，这家中国最大的自营电商，和目前全球最大的电商公司亚马逊一样，都以自营模式起家——从零售行业的成本和效率上看，平台模式更像集贸市场，而自营模式毋庸置疑优于平台模式。

推动“无界零售”时代的到来

继阿里巴巴董事局主席马云抛出“新零售”的概念后，2017年7月10日，刘强东发表题为《第四次零售革命意义将超互联网》的文章，发出第四次零售革命宣言。刘强东认为，零售的基础设施将变得极其可塑化、智能化和协同化，推动“无界零售”时代的到来，实现成本、效率、体验的升级。

在未来无界零售图景中，生产商、品牌商、平台商的界限将被打破，生产端、消费端、流通端的数据将充分流动，推动行业效率不断提升。

从2017年的双十一开始,京东试图通过消费者创新、场景创新、供应链创新、营销创新,将无界零售理念首次应用。以自营为依托连接消费者和供应两端，将无界零售向线下切入，将供应链、物流、金融等逐一打通，像积木一样灵活组合应用。

目前，在这场新的线下互联网化的竞争中，阿里已经联合三江、银泰、百联，拓展天猫小店并亲自孵化了盒马鲜生，苏宁在传统的维度上进行了多维度布局，京东则推进京东便利店建设，同时在线下布局了京东之家、京东专卖店、京东母婴体验馆等。

尽管目前大局未定，但不久零售业将面临新一轮的爆发，无界零售引领下的京东零售生态将自成一家。

2018年，正如刘强东所说的那样，一切回归到原点，回归到消费者为中心。京东的角色将会是“CEO”——共创(Co-create)、赋能(Empower)、开放(Open)，同合作伙伴一起，推动一个崭新的商业时代的到来！