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2017马云唱歌拍电影频出金句 反阿里联盟隐现江湖？

2017马云唱歌拍电影频出金句 反阿里联盟隐现江湖？
2018年01月03日 11:37 中国经济周刊
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　　2017年，对于中国的企业家来说，是里程碑式的一年。

　　这一年，中央首次高规格发文肯定了企业家的价值和地位，不遗余力为企业家创造良好的营商环境，激发各类市场主体创业创新的动力，保护企业家精神。

　　中国企业家正处于前所未有的机遇期。

　　这一年，马云一边主业挣着钱，一边副业演着电影、唱着歌，一个人对抗大半个中国互联网圈而毫不畏惧；刘强东发出第四次零售革命宣言——无界零售，推动零售成本、效率、体验的升级；许家印成为福布斯中国400富豪榜和胡润百富榜的“双料首富”，资产平均每天增加6亿元；董明珠的格力不仅创造了销售利润的增长，还步入了智能、多元化时代；郭广昌海内外收购不停歇，复星成为青岛啤酒第二大股东……

　　2018年，进入新时代，他们又将有哪些新作为？

　　原标题：2017中国经济风云人物| “行业公敌”Jack马

　　《中国经济周刊》 记者 周琦︱北京报道

　　“阿里‘双十一’不挣钱，就是想给你们带来快乐”“任何一家公司都可以成为亚马逊” “一个月挣一二十亿的人其实是很难受的”……2017年，马云的这些“金句”已成为大众茶余饭后热议的话题。

　　在侃侃而谈之余，马云还在电影《功守道》中出任男主角，跟吴京、甄子丹、李连杰等一众武打明星切磋不落下风，并和天后王菲合唱主题曲《风清扬》，刷爆朋友圈。

　　当年马云通身洋溢着激情四射草根范儿，为草根、大众利益代言，俘获点赞无数，乃至成为中国互联网异军突起的象征，如今却似乎成了“行业公敌”。BTJ（百度腾讯京东）的掌门人李彦宏、马化腾与刘强东时不时地就要和马云明里暗里较劲，甚至打几句嘴仗。在乌镇的世界互联网大会诸多饭局中被“排斥”在外，网友戏称，马云是一个人在对抗大半个中国互联网圈。

　　这不是马云第一次缺席饭局，前三届世界互联网大会的饭局，马云也没有参加。马云回应道：“我没有想过参加还是不参加，反正也没人邀请我,当然邀请我也不一定有时间。你信不信我今天真搞个饭局，可以把全世界的人都请来，请来一帮土豪，在全世界都是顶级的。一顿饭局能打垮我？开玩笑！”

　　一顿饭局肯定打不垮马云，不过在2017年，一个“反阿里联盟”也确实隐现于中国的互联网江湖。

　　“不懂技术”的马云成立达摩院

　　虽然2017年马云演讲、唱歌、演戏哪件事都没落下，但可以确定的是，谋划阿里巴巴未来的发展规划是他日常工作的重中之重。

　　在2017云栖大会上，马云宣布阿里巴巴要成立探索人类科技未来的实验室达摩院，他介绍说，这个研究院不同于大学研究院，也要和微软IBM英特尔研究院不同，达摩院未来要实现自营自理，阿里巴巴未来的利润是由技术产生。未来3年内，阿里巴巴将在技术研发上投入1000亿元人民币，在全球范围内寻找人才、投入技术、开拓未来，包括全球研究院、高校联合实验室、全球前沿创新研究计划三大部分。

　　马云表示，自己是不懂技术的，正因为不懂，所以比任何人都支持技术。虽然自嘲在互联网圈中“不懂技术”，但马云的阿里巴巴在技术方面的投入领先于中国其他的互联网公司，其2017财年技术投入为170亿元人民币，已经超过百度同期的101.5亿元、腾讯的118亿元和京东的54亿元人民币。

　　招商证券首席计算机互联网分析师刘泽晶在接受媒体采访时分析说，阿里目前同亚马逊、微软等国际巨头的研发投入差距明显，此次成立达摩院，意在加大在前沿科技领域的投入，加强与国际科技巨头在科技领域的竞争，从规模型企业向技术型企业转变。

　　在每一次技术变革的抉择中，马云似乎都找对了方向，也凭此积累了足够的底气。在贵州数博会上面对以技术见长的李彦宏时，两人还有一场小范围内的“交锋”。

　　马云认为数据将成为主要的能源，如果离开了数据，任何组织的创新基本上都是空壳；李彦宏则认为人工智能时代最宝贵的不是数据，而是数据带来的技术和创新。对于双方的争论，马化腾专门“调停”，他认为李彦宏与马云讲的是未来发展的不同阶段。

　　业内人士认为，这次两人呛声，表面上看是数据和技术之争，实际上在针锋相对之余，双方也有同气相求之声。马云和嘉宾主要讨论的是人工智能与机器智能的区别，而李彦宏则希望用人工智能帮助和改善人们的工作与生活。在数据与技术创新带来的未来可能性面前，马云和李彦宏都强调要改变心态，适应可能性。

　　“反阿里联盟”隐现江湖？

　　在李彦宏和马云争论的过程中，马化腾扮演了和事佬的角色。不过，他和马云之间的“二马之争”，实则更为激烈。

　　马化腾在“3Q大战”之后越来越低调，然而在面对马云时，马化腾却很难低调得起来。“和马云竞争太多，有时候也很困惑。”即便是在公开场合，马化腾也难掩与马云之间的争斗。

　　2017年12月中旬，DCCI互联网研究院院长刘兴亮发了一条朋友圈称，“传说江湖有个秘密组织，叫反阿里联盟”。马化腾在这条朋友圈下评论说，“物极必反”，被外界认为间接证实了“反阿里联盟”的存在。

　　有业内人士评论称，阿里之所以不讨人喜欢，是人们因为恐惧而对庞然大物抱有天然的警惕。确实，在马云与一些互联网大佬的“嘴仗”背后，也可以看到他们背后的公司的明争暗斗，以及阿里在特定领域里的强势。

　　就在马化腾发表“物极必反”的评论前，马云与马化腾曾就多个问题展开争论，例如就“赋能”公司应该中心化还是去中心化在世界互联网大会上唇枪舌剑；在共享单车上，双方关于ofo与摩拜合并的分歧众所周知，马化腾还暗讽阿里，称共享单车被当做支付的推广工具。

　　业内人士认为，对于阿里和腾讯来说，共享单车并不是重点，重点是支付宝和微信钱包。共享单车客单价低，但支付频率高，是一个天然能够获取用户的高频支付场景。阿里巴巴选择在共享单车上砸钱，其实是为了培养国内线下支付使用支付宝的习惯，腾讯也是同样的道理。外卖、打车、单车之争，并非线下使用场景之争，而是线下支付场景之争——以打车为例，支付宝的意图是为了让用户养成“用支付宝打车”的习惯，而不是养成“用手机打车，支付宝充钱”的习惯。2017年，双方曾进行移动支付大战，当年三季度，支付宝与微信支付的市场份额分别为53.73%与39.35%。

　　马化腾间接证实的“反阿里联盟”虽然依旧云里雾里，但很多人都戏称“联盟”的“排头兵”是刘强东。刘强东在2017年12月的世界互联网大会上就曾暗讽马云“一个月挣一二十亿的人其实是很难受的”说法。

　　业内人士认为，两位大佬在各个领域分别发力宣传，背后其实是网络话语权之争。马云与刘强东都是公司的名片，马云的天然优势是口才和演讲力，而刘强东则被很多人认为踏实不忘本。当这些既定印象成为一种固定的看法时，两位大佬必须突破自身的局限，展示其他方面的优势或者个性。

　　其实近几年，刘强东与马云的嘴炮年年从年初打到年末，不少人或许已习以为常。但在2017年年末，双方的竞争显然不只停留在“嘴上”。

　　2017年12月18日，唯品会发布公告称，公司与腾讯、京东签署联合投资协议，腾讯和京东将以现金形式向唯品会投资总计约8.63亿美元。同时，三方达成战略合作伙伴关系，腾讯将在微信钱包界面给予唯品会入口，京东也将会在App主界面和微信购物一级入口的主界面接入唯品会。

　　据中国电子商务研究中心发布的《2016年度中国网络零售市场数据监测报告》，2016年中国B2C网络零售市场，天猫在市场中的份额占比为57.7%，京东以25.4%份额紧随其后，唯品会的市场份额为3.7%，保持第三。

　　因此这一动作被很多人解读为京东拉上“老三”对抗“老大”天猫。

马云阿里刘强东
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