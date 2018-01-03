优客工场完成收购洪泰创新空间 共享办公进入整合期

毛大庆(资料图)

新浪科技讯1月3日上午消息，新浪科技获悉，经过近半年的交接，优客工场完成对洪泰创新空间的全资并购，收购完成后，优客工场董事长为毛大庆，毛大庆、王胜江为联席CEO，优客工场总体估值约90亿元人民币。这次并购，也意味着中国共享办公行业开始进入整合时代，行业的市场资源、资本、业务等，均开始向头部企业集中。

收购完成后，优客工场管理面积将拓展到40万平方米，布局城市达35个，新增海口、合肥、济南、广州、东莞等城市，近120个场地，拥有近5000家入驻企业和超过100000名平台会员。并购完成后，将进一步整合行业资源、加强企业服务和社群活化能力。

自2015年以来，该行业呈现爆发式增长。据科技部发布的数据显示，共享办公空间约超过4000家。不过，高速的行业发展，也伴随着市场参与者良莠不齐的情况一并出现。随着共享办公行业的持续发展，整个行业也进入了整合阶段。

优客工场擅长企业服务上、平台建设和资源聚集，洪泰创新空间擅长连接创业者与投资人，做企业孵化服务。并购完成后，作为洪泰创新空间投资人的洪泰基金，也成为优客工场的投资人阵容中的一员，丰富了优客工场在消费升级、人工智能、金融科技、文化娱乐等领域的资源整合能力。

洪泰基金由俞敏洪和投资银行家盛希泰于2014 年11月共同发起成立，两位投资人的加入，也增加了优客工场股东团队的知名度。

对于此次并购，新东方董事长兼总裁、洪泰基金联合创始人俞敏洪表示，此次合并将带给行业更多的良性推动，两家优秀的企业强强联合、优势互补，共同把中国共享办公行业做强做大，把企业服务推上新的台阶，助力中国产业转型发展。

洪泰基金创始人盛希泰表示，“我们要认清中国未来10年、20年的大机会是什么。整体消费升级、消费生态将产生巨大变化，共享办公作为共享经济的细分领域将产生巨大机会，合并后的优客工场，前景也将更加广阔。”

优客工场创始人董事长毛大庆表示：“中国是世界上最大的经济体之一，是创造力阶层最为活跃的国家，相信合并后，优客工场会带着全新优质基因的注入，放大叠加效应，为中国共享办公行业的优化注入巨大动力。”

洪泰创新空间创始人兼CEO王胜江表示：“中国进入了房地产存量资产时代，在盘活这300万亿元的存量资产过程中，共享办公行业有着广阔的舞台。合并是顺应大势的战略决策，可以整合双方最优质的资源，最大限度释放协同价值、提供更优质的升级服务。”同时，王胜江表示，合并后，原洪泰创新空间的团队将发挥在创业投资孵化、特色小镇发展等方面发挥其专业价值。

近日，优客工场加快步伐，2017年12月，宣布完成近3亿元C轮融资；随后，优客工场推出了全新品牌形象，同时发布了五条新的产品线，匹配细分市场的个性化需求。至此，优客工场联合洪泰基金，完成包括共享办公空间、加速器、智能硬件孵化器和新三板平台等生态。 (王上)