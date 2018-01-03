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比特币价格大涨 硅谷风投家大量买入

比特币价格大涨 硅谷风投家大量买入
2018年01月03日 07:30 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间3日早间CNBC称，比特币价格周二大涨，因有报道称，PayPal联合创始人、Facebook早期投资者彼得-蒂尔（Peter Thiel投入数千万美元购买了比特币，现在价值数亿美元。

　　《华尔街日报》援引知情人士的话报道了这一消息。Coinbase的数据显示，受此推动，比特币价格一度上涨逾13.5%，至15017美元，但后来有所回落。截至北京时间周三早7点29分，Coinbase上比特币报价为14766美元。

　　随着比特币价格的上涨，芝加哥期权交易所（CBOE）的比特币期货也大幅上涨，并一度触发熔断。

　　《华尔街日报》报道称，彼得-蒂尔旗下风投基金Founders Fund购买了价值约1500万到2000万美元的比特币。在过去一年的大幅上涨后，这些比特币现在价值数亿美元。但该报道称，不清楚自那以来该基金是否出售了所持比特币。

　　在去年10月底的一次电话会议上，蒂尔表示，人们低估了比特币，并将数字货币比作黄金。

　　此前CNBC曾报道称，另一位知名风投家蒂姆-德雷珀（Tim Draper）在2014年美国法警局一次拍卖中购买了近3万枚比特币。德雷珀12月初向CNBC证实，他仍持有这些比特币。

 

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