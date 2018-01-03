本田与阿里巴巴联手开发联网汽车服务

新浪科技讯 北京时间1月3日凌晨消息，本田汽车将与阿里巴巴集团（NYSE：BABA）联手为联网汽车开发服务。越来越多的汽车制造商开始与中国互联网巨头合作，寄希望于进一步深入中国这个全球最大的汽车市场。

本田汽车将与阿里巴巴集团旗下部门高德合作，计划开发一种服务让驾驶员可以通过高德地图进行预约，并通过阿里巴巴集团旗下在线平台支付宝进行支付。就这项服务将会登陆哪些车型而言，两家公司将于不久后作出决定。

自2015年以来，本田汽车和高德一直都在就利用大数据的多用途汽车导航系统展开合作，现在则计划将双方之间的合作关系扩大到将面向联网汽车的服务覆盖在内。

中国有望成为促进电动汽车、汽车共享及其他下一代汽车技术的全球领导者，而本田汽车已与中国本土企业达成多项合作，其中包括与领先的信息技术公司东软集团联手开发一种电动汽车等，预计这种电动汽车将在2018年问世。

在中国汽车行业中，随着自动驾驶技术及其他尖端技术的发展，互联网公司所起到的作用正在变得越来越大。百度（Nasdaq：BIDU）在去年7月宣布推出阿波罗（Apollo）开源无人驾驶平台，这个平台使用了百度与中国政府联合开发的人工智能（AI）技术，现已吸引到1700多个国内外合作伙伴，其中包括戴姆勒、福特汽车和英特尔等。

截至周二市值已达3.968万亿港币（约合5080亿美元）的另一家互联网巨头腾讯（0700.HK）则已对特斯拉投资17.7亿美元，并对中国国内的多家电动汽车创业公司进行了投资。公司董事长兼CEO马化腾曾在此前表示，汽车行业的未来在于联网汽车，并已表达了将腾讯云技术与这种汽车进行整合的计划。

阿里巴巴集团还向中国汽车制造商提供GPS及其他车内设备的语音控制系统，该集团正计划进一步深入这个领域，并已宣布将向福特汽车提供一种类似的系统。（唐风）