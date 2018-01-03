乐视商城9290万元以资抵债 收归乐视网

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乐视网追责贾跃亭：债务尚无实质性解决方案

贾跃亭如何从“梦想”走到“骗局”？

乐视商城以资抵债 收归乐视网

王珍

乐视网创始人贾跃亭让妻子甘薇回国帮忙处理债务偿还事宜，在2018年开始有新进展。1月2日晚，乐视网（300104.SZ）公告透露，乐视网控股子公司“新乐视智家”，以9290万元受让乐视电子商务经营的乐视商城资产，用以资抵债的方式解决关联方对上市公司的欠款。

为了缓解资金压力，新乐视智家进行了一轮增资，以120亿元以上的估值融资30亿元，其中由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元，由债权人以债权作价投入15亿元。

一位乐视在广东省茂名市的经销商告诉第一财经记者，虽然乐视供应链开始重新动起来，但“乐视只是曾经”，他过去几年卖乐视电视“赚到了一堆数字”。显然，因乐视资金链紧张而受伤的乐视供应商和经销商群体，心中还有贾跃亭难以偿还的“债”。

2017年最后一天，面对证监部门和舆论的压力，贾跃亭终于在大洋彼岸的美国，对债务问题做出了正式回应。2018年1月2日中午，贾跃亭通过微信公众号，发布了“关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函”，落款日期为2017年12月31日，即北京证监局责令他回国的最后期限。他委托甘薇和哥哥贾跃民配合上市公司解决债务问题。

贾跃亭表示：首先他积极与上市公司充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司欠款问题；其次，美国FF公司融资已取得重大进展，还有好多工作需要他来推动，保障电动汽车FF91量产交付；第三委托甘薇和贾跃民全权代理他行使上市公司股东的权利和责任，包括资产处置等相关工作。

1月2日中午，甘薇随后在微博中表示，“受老贾委托，我将负责贾跃亭在国内的债务问题。顺便澄清：老贾减持股票的钱（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票的贷款（质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿），股权投资约16亿，经营投入约152亿。不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。”

事实上，贾跃亭和乐视的债务沉重而复杂，至少涉及乐视非上市体系对乐视网上市公司庞大的应收账欠款、乐视上市和非上市体系对供应商和经销商的欠款、贾跃亭和乐视体系的银行欠款三大方面。

单从乐视非上市体系对乐视网上市公司的应收账欠款而言，就高达约50亿元。乐视网2017年的半年报显示，截至2017年6月末，乐视网应收账款账面价值为95.4亿元，占资产总额的比重为26.7%；其中，关联方应收账款余额52.4亿元，占总应收账款的比重为51.85%。

除了拖欠应收账款，乐视非上市体系还占用上市公司的资金。据乐视网2017年三季报，乐视电子商务公司、乐帕、乐视手机电子商务公司、乐视移动共占有乐视网3.85亿元。

对于贾跃亭这次公开正面回应债务问题，一位接近乐视网的业内人士向第一财经记者表示，还要看贾跃亭还款的具体“落地”举措。

贾跃亭是否有足够的资产，来偿还多方的债务，还是一个未知数。而对于广大的乐视供应商和经销商而言，贾跃亭还有难以偿还的“心债”。而这是新乐视能否重新站起来的关键。

一位乐视在广东省茂名市的经销商向第一财经记者表示，乐视在线下已经几乎被“抛弃”。乐视电视许多售后服务问题没有得到及时解决；乐视之前50英寸长城版、43英寸生态版的电视不错，但是后来却变为与小米电视拼价格，而且没有维护线下的价格体系。

“乐视电视在互联网电视的转变中，曾经领先半步，但是贾跃亭没有把握住这个机会，进一步扩大乐视电视的优势，转去做手机、做汽车，重心转向圈钱。”这位乐视经销商批评说，乐视电视本身从来没有赚过钱，过去支撑它的一是不断融资，二是吸纳经销商的钱。

这位茂名的经销商诉苦说，他2016年曾在乐视电视销售业务上投资100万元~120万元，中间曾有短暂时间盈利，现在扣除返利50万元，还剩70万元。2017年乐视资金链紧张事件不断发酵，一些乐视电视在网上的售价低于他的进货价，5月他降价处理了一批乐视产品。

乐视网2017年三季报显示，去年前三季，乐视网亏损16亿元。2017年11、12月份，乐视网“孙宏斌进、贾跃亭退”的态势进一步增强。孙宏斌旗下的融创中国向乐视网、新乐视智家借款17.9亿元，同时孙宏斌的嫡系刘淑青升任为乐视网的总经理，而且新乐视智家的法定代表人也由贾跃亭变为张志伟，即将被上市公司收购的乐视影业的第一大股东也由乐视控股变为融创关联公司天津嘉睿。

有了孙宏斌和融创的资金支持，乐视电视的供应链重新动了起来。2017年12月26日，乐视发布了一系列十款的电视新品。

不过，上述乐视茂名的经销商认为，“乐视起不起得来，不只在于是否还钱，更关键在于有没有一个扛大旗的人。”