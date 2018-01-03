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湖南湘潭县民政局：尚未收到刘强东“寻祖”委托

湖南湘潭县民政局：尚未收到刘强东“寻祖”委托
2018年01月03日 15:17 新京报
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　　新京报快讯（记者王煜）1月2日，京东集团创始人刘强东网络公开“寻祖”，希望找到祖籍地湘潭的家谱，引发关注。今日（1月3日），新京报记者从湘潭县民政局获悉，民政部门目前尚未收到刘强东的委托。如果其确有这一需求，可以帮忙寻找。

　　1月2日，京东集团创始人刘强东，通过其个人认证“微头条”，发布一则“刘强东寻祖公告”。公告中称，刘氏家族解放前系湖南省湘潭县人，“太爷爷在此出生，后因故移居江苏”。刘强东称，因太爷爷和爷爷去世较早，目前只留下有限信息，即家族名为“湘潭刘氏钟灵堂”。刘强东称，自己父亲希望能够找到家族族谱，并贴出湖南省湘潭县刘氏的有关信息，并委托知情人士帮忙寻找。

　　电商大佬网络寻祖，引发一众网友关注。新京报记者从京东集团相关人士处获悉，上述信息确由刘强东发布。

　　今日下午，湘潭县民政局办公室一名负责人告诉新京报记者，自己通过网络了解到刘强东公开“寻祖”一事，不过截至目前，民政部门尚未收到刘强东方面的委托。该负责人表示，解放前至今，湘潭县的行政区域没有发生太大变化，如果刘强东提供的信息无误，结合公安部门的户籍管理系统，应当能够找到相关线索，如果其确有这一需求，民政部门也将帮忙寻找。

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