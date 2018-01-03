媒体评微信隐私之争：要靠法律说话

原标题：微信隐私之争 要靠法律说话

来源：法制晚报 作者：丁慎毅

针对微信信息安全问题，微信声明称：第一，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。第二，微信不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析。第三，因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说“我们天天在看你的微信”纯属误解。“请大家放心，尊重用户隐私一直是微信最重要的原则之一，我们没有权限、也没有理由去‘看你的微信’。

“现在的人几乎是全部透明的”，在日前举行的2018正和岛新年论坛上，浙江吉利控股集团董事长李书福在谈及隐私保护与信息安全话题时提到，“马化腾肯定天天在看我们的微信”。对此，微信官方昨日回应称，因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说“我们天天在看你的微信”纯属误解。

微信官方在回应中表示，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。微信也不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析。不过，这一回应并没有让各方偃旗息鼓，反而招来不少网友反驳：不留存不等于不看、不分析，难道朋友圈的广告都是瞎推送的吗？就在上个月，腾讯董事会主席兼CEO马化腾还曾公开表示，腾讯几乎掌握了每个中国人过去十几年来的面容变化，因为很多人从年轻时就一直在腾讯的平台上传照片，所以甚至可以预测其老的时候是什么样子。

在大数据分析能给企业带来精准营销和市场收益的今天，人们越来越担心自己的个人信息、聊天内容等隐私信息会成为“开发”对象，这并非杞人之忧。微信作为国内覆盖人数最广的社交产品之一，其信息安全问题自然备受关注。公民的通信自由和通信秘密是《宪法》第40条规定的一项重要公民权利，《刑法》第253条也规定了“私自开拆邮件、电报罪”。微信聊天记录应同样适用法律的规定。

此外，2016年6月28日，国家互联网信息办公室发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，对于其中的“记录用户日志信息，并保存六十日”一项，国家信息技术安全研究中心副主任兼总工程师李京春解释，这样做的目的也是为用户提供一个清朗安全的环境，在不法分子发布涉黄、涉毒等信息时，便于调查取证。

大数据时代，数据资产是一种宝贵资产，但是对这种资产的经营必须以依法办事为前提，而不是仅仅靠企业的承诺和节操背书。要确保聊天内容不会被轻易偷窥和随意利用，需要从法律和道德等多个层面筑起“防火墙”。因此，关于微信隐私，除了腾讯官方的诚实回应，还需要有相应的司法解释才好。