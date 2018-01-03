济南网约车细则：车价超11.5万 司机须3年以上驾龄

来源：济南日报

原标题：车价要超11.5万元 司机须3年以上驾龄

济南版网约车细则来了

《济南市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（试行）》近日出台。我市提出，申请从事网约车经营的车辆，车龄应当在1年以内而且车辆购置税的计税价格高于11.5万元。

从事网约车经营要符合5个条件

我市提出，网约车平台公司应当取得网约车经营许可证，并向企业注册地省级通信主管部门申请互联网信息服务备案后，方可开展相关业务。网约车平台公司应当自网络正式联通之日起30日内，到省公安部门指定的受理机关办理相关备案手续。

申请从事网约车经营的车辆，应当符合5个条件：

（一）本市号牌，7座及以下乘用车；

（二）符合营运车辆环保、安全技术标准，且车龄从初次注册登记取得机动车行驶证之日至申请日未满1年；

（三）新能源汽车轴距大于2600毫米，综合工况续航里程大于250千米；非新能源汽车轴距大于2700毫米且不得与在运普通巡游车车型相同，车辆购置税的计税价格高于11.5万元；

（四）具备ABS防抱死制动系统和车身电子稳定控制系统，以及前排座位安全气囊和前后座安全带；

（五）法律法规规定的其他条件。

如何来申请《网络预约出租汽车运输证》呢？我市规定，先由申请加入并已取得经营许可资格的网约车平台公司按规定条件初检合格后，向市道路运输管理机构提出申请，并提交《网络预约出租汽车运输证》申请表，车辆购置发票、车辆购置税缴税凭证原件及复印件，车辆挂牌后的彩色照片及照片电子文档等相关材料。

此外，申请从事网约车经营服务的车辆不得喷涂巡游车标志标识，不得安装顶灯、空车灯，车身颜色不得与巡游车车身颜色相同或相似。

网约车驾驶员要有3年以上驾驶经历

我市明确，《网络预约出租汽车运输证》有效期自车辆初次注册登记之日起不超过8年。提前终止经营的，应将相应许可证件交回原许可机关。

从事网约车服务的驾驶员，应当符合以下条件：

（一）取得相应准驾车型机动车驾驶证并具有3年以上驾驶经历；

（二）无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无暴力犯罪记录，无吸毒记录，无饮酒后驾驶记录，最近连续3个记分周期内无记满12分记录；

（三）3年内无因从事非法营运被查处的记录；

（四）具有本市户籍或持有本市有效居住证，未达到法定退休年龄；

（五）身体健康，初中毕业以上文化程度，无重大疾病或职业禁忌症；

（六）被吊销客运资格的驾驶员，自吊销之日起已满3年；

（七）承诺同时服务的网约车平台公司不超过2家；

（八）法律法规规定的其他条件。

此外，具备巡游出租汽车从业资格的驾驶员，在最近3年内连续从事运营服务，诚信考核等级均达到AAA级，且符合本细则第十六条规定条件的，可以直接参加考核，合格的予以发放《网络预约出租汽车驾驶员证》。

网约车不得在排队候客场所揽客

网约车平台公司承担承运人责任，要公布本市24小时人工服务固定电话，负责投诉受理，并在3日内办结；投诉者对投诉处理结果不满意的，交由市出租车行业服务热线受理。网约车平台公司负责确保使用的车辆购买营运性交强险、承运人责任险（每座不低于15万元）、第三者责任险（不低于50万元）及乘客意外伤害险等险种，车内人员伤亡保险额度不低于每人每次事故100万元，并承担先行赔付责任。

此外，网约车在服务协议期内，同时加入的网约车平台公司不得超过2家；不得擅自喷涂、张贴标志标识，不得利用车身做商业性广告；按照道路运输管理机构有关规定，逐步配置电子标识。网约车应当在许可的经营区域内从事经营活动，超出许可经营区域的，起讫点一端应当在许可的经营区域内。

在运价方面，网约车平台公司应合理确定运价，符合国家规定的计程计价方式，如有调整须提前7日向社会公示运价体系，保持价格相对稳定；应实行明码标价，平台软件不得有恶意加价程序。在乘客发出约车需求及结算时，客户端显著位置应显示运价规则、行驶里程、行驶时间及收费金额等信息，并在服务结束时，向乘客实时提供由市税务部门监制的纸质或电子版出租汽车发票。

新规明确，驾驶网约车不得巡游揽客，不得在机场、车站等设立统一巡游车调度服务站或实行排队候客的场所揽客。

我市还提出，2016年11月1日之后，本细则施行之前，在本市市区注册登记、车龄距初次注册登记之日未满3年、轴距大于2650毫米、车辆购置税计税价格高于11.5万元，且为本市运营的网约车平台公司提供服务的非新能源汽车，若需继续在本市经营的，应在本细则施行之日起6个月的规范期内办理相关许可手续，逾期未办理的，网约车平台公司不得为其提供网约车经营服务。（记者 王彬）