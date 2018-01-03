2017年中国经济关键词：王者荣耀们背后的IP战

新零售连接线上线下；共享单车方便大众出行；无现金体验便捷；医疗改革降低看病成本；房地产密集调控、严控地方债、出清“僵尸企业”、坚决打击违法违规集资，中央全面围捕“灰犀牛”，防范化解金融风险；FinTech风光登场；基于大数据与深度学习的人工智能风靡世界；承载着金融科技与物联网的5G技术商用在即……

2017年这些经济关键词，点缀着过去，展望着未来。

《中国经济周刊》 记者 张燕︱北京报道

12月11日，中国LPL梦之队获得2017英雄联盟全明星赛首个团队赛全球总冠军，RNG当家选手简自豪在个人SOLO赛中蝉联冠军。

这是英雄联盟今年最后的一个国际赛事。在不久前进行的世界赛中，中国战队无缘进入总决赛，但这并没有影响到热爱这款游戏的电竞粉丝。据腾讯公布的季报数据显示，世界赛总决赛共吸引8600万观众同时观看网络直播。

高度吸睛的游戏赛事，是目前国内整个网络游戏、直播、泛娱乐化的产业链缩影。参与方不仅仅有游戏公司本身，赛事运营商、职业选手俱乐部、直播平台乃至周边产品都成为这个生态圈的一环，以腾讯、网易为代表的游戏大厂更是毫不掩饰地露出其对电竞市场的野心与期待。

移动游戏收入持续增长

12月14日，上海市发布了《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（简称“文创50条”），其中着重提到了上海游戏电竞产业：未来5年，上海将基本建成现代文化创意产业重镇。其中，上海将着重提升动漫游戏原创能力，深化动漫游戏公共服务。

将电竞产业发展写入政府规划，不仅因为上海本身拥有全国最成熟的电竞产业基础，更是基于近年来电竞产业的喜人表现。根据日前中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2017年中国游戏产业报告》显示，2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23.0%；游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。

从游戏收入排行榜来看，腾讯旗下的MOBA（多人联机在线竞技游戏）类移动游戏《王者荣耀》无疑是2017年最大的赢家。在App Annie最近公布的数据中，《王者荣耀》仍然牢牢占据着全球iOS & Google Play综合App畅销排行榜榜首的位置。得益于《王者荣耀》等移动游戏的强劲表现，2017年移动游戏市场份额继续扩大，移动游戏实际销售收入1161.2亿元，同比增长41.7%；用户规模为5.54亿人，同比增长4.9%。

移动游戏市场的增长也为国内游戏厂商带来了不菲的收入。腾讯发布的Q3财报显示，第三季度净利润增长69%，主要得益于手机游戏部门和收费服务收入的迅速增长。其中，手机游戏部门的第三季度收入增长了84%，达到了182亿元。网易发布的Q3财报显示，其第三季度的毛利润为59.48亿元，同比增加11.5%，增长同样得益于《阴阳师》《梦幻西游》等手游的收入贡献。

游戏行业迎来消费升级

虽然2017年各游戏厂商收入不菲，但在产品为王的游戏行业，随着整个产业增速开始放缓，行业内的竞争变得愈发激烈。真正推开一个有深度、有用户基础、有周边生态的新品类难度更大，品质已经成为打入游戏战场的企业核心竞争力之一。

《王者荣耀》项目组相关负责人接受《中国经济周刊》记者采访时说，维持游戏的长线口碑和生命力，需要进一步转向精细化和专业化游戏IP产业链。IP是一个长线的为游戏赋能的工具，短期内可能看不到变现和营收，但是它能聚集玩家们的情感，以此反哺游戏。

将已有一定粉丝基础的内容、形象作为IP进行全面的衍生开发是近两年经常被提及的模式，IP培育起来的粉丝可以成为新内容的第一拨受众，将内容吸引力快速发酵。在短时间内积累新粉丝的同时，IP还能够延长原有内容和新内容的生命周期，游戏IP的开发和长线运营已经成为大部分游戏公司的主要战略。

《王者荣耀》即在IP产业链的搭建上下了不少功夫，并已辐射到同人、漫画、视频栏目和周边产品等泛娱乐领域。盛大游戏的二次元手游《神无月》，也通过插画圈、Cosplay圈、宅舞圈等不同维度的二次元活跃圈子吸引了粉丝创作同人内容。

《2017中国IP产业年度报告》指出，近一年中国IP游戏收入已达173.6亿元，IP移动游戏在中国移动游戏总市场的占比均在六成以上。上述《王者荣耀》项目组负责人介绍，从几年前端游改手游狂潮，到游戏成为影视、文学IP变现的重要一环，游戏在IP产业的比重和机会越来越多。智能设备的飞速发展推动国内游戏市场份额无限扩张，市场经济下刺激了不少优质的自主创新游戏涌现，为游戏市场积累了不少可挖掘的优质IP，也为深耕游戏IP提供了很好的前置条件。

“在IP市场导向下，不少游戏公司着力于IP孵化和经营，进一步深耕IP；其实就是挖掘更多商业模式，以泛娱乐的形式从不同维度呈现IP魅力，相信整个游戏IP市场未来会有更多的可能性。”该负责人说。