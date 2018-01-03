2017年中国经济关键词：双面“无现金社会”

新零售连接线上线下；共享单车方便大众出行；无现金体验便捷；医疗改革降低看病成本；房地产密集调控、严控地方债、出清“僵尸企业”、坚决打击违法违规集资，中央全面围捕“灰犀牛”，防范化解金融风险；FinTech风光登场；基于大数据与深度学习的人工智能风靡世界；承载着金融科技与物联网的5G技术商用在即……

2017年这些经济关键词，点缀着过去，展望着未来。

《中国经济周刊》 记者 周琦︱北京报道

对很多人来说，真正体验到移动互联时代的便捷，是从出门不带现金开始的。

2017年，“无现金社会”成为一个热词，微信、支付宝正逐渐成为大家的“皮夹子”，支付宝甚至喊出了5年内推动中国进入“无现金社会”的口号。为此，蚂蚁金服还发起成立了无现金联盟，并称未来两年将提供60亿元帮助联盟成员推进无现金进程。不过，在迎接“无现金社会”的同时，也面临着一系列问题。比如，伴随移动支付的普及，网络金融犯罪和个人隐私泄露问题屡屡发生，给数字支付的安全性带来了挑战。

在2017年这场以数据为核心的“圈地运动”中，“无现金社会”将会走向何方？

支付巨头如何确保数据安全性

作为移动互联网最具革命性的产物，移动支付已成为连接新生活与新金融的工具。

数据分析公司易观在2017年年底发布的《中国移动支付行业专题研究2017》显示，2016年中国移动支付市场规模达到35.33万亿元，预计到2019年将达到约296万亿元，“无现金社会”的成长将会加速。

在一些业内人士眼中，无现金有着很多积极意义：提高交易效率，节省交易成本，通过减少钞票发行降低社会成本等。无现金支付与消费金融产品的结合，还可以刺激消费、促进经济发展等。

不过，在腾讯和阿里这两个占据中国移动支付市场九成份额的巨头眼中，“无现金社会”可能首先意味着源源不断的数据来源。

通过移动支付，互联网巨头们可以广泛地获取反映用户消费轨迹和生活习惯的数据，加之大数据、人工智能分析，用户画像将越来越逼真。这些用户画像可以用于产品精准推广、大数据征信风控等领域，成为新零售、新金融等新概念拓展的基石。

面对海量线下线上商户对移动支付服务的需求，聚合支付企业拥有巨大的发展潜力已经成为行业共识。除了微信支付、支付宝外，百度、京东、银联等企业或机构纷纷自建或牵头构建生态闭环，随之而来的，是火药味越来越浓的移动支付补贴大战。

凭借黏性极强的社交属性和红包补贴，微信支付的市场份额已经从2016年年底的37.02%升至2017年三季度的39.35%，而占据53.73%市场份额的支付宝则不仅拿出10亿元红包补贴迎战，还通过在微信群里发放支付宝口令红包，将触角延伸到了微信的“腹地”。

易观分析称，随着移动支付向着更多场景拓展和对场景内部服务的逐渐深化，移动支付机构间加深合作成为必然，一些原本封闭的支付机构也不得不选择同外部合作，继牌照收购大潮后，支付机构的合并大潮或将到来。

“无现金社会”不能无秩序、无规矩

虽然“无现金社会”给大众和社会发展带来了极大便利，但不少学者、业内人士和监管机构依旧对其表示担忧。

进入“无现金社会”，意味着大众的支付行为只能通过少数金融机构搭建的支付模式进行，如果不使用这些金融机构的支付模式，甚至可能在社会上无法生存。而且，当大众的资金变成少数金融机构软件中的数字后，意味着金融机构的经营情况将与大众积累的财富绑在一起。如果这些金融机构背后有国家信用支撑，或许不会存在大的问题，但若由没有国家信用支撑的商业机构掌控，就很大程度上存在着引发系统性金融风险的可能。

此外，如果支付都要通过电子支付完成，大众的日常行为将时刻在金融机构的监控下，如何保护个人隐私及数据安全将成为极大的考验。

更值得关注的是，当前个别支付机构开展的“无现金社会”活动，在方向和行为上出现了偏差。

一些学者认为，流通中现金需求量仍然较大，现金支付和非现金支付仍将长期并存的现状短期内难以改变。按照《中华人民共和国人民币管理条例》相关规定，商家不得拒绝人民币现金支付。而且，非现金支付的手段和工具包括银行卡、电子银行、票据以及各种网络支付渠道等，一些“无现金周”“无现金日”旗号有将“无现金”支付等同于自身的支付产品，从而误导消费者之嫌。

还有业内人士指出，不仅是支付机构，个别地方政府在移动支付的推广中，也存在通过下发文件力推单一支付产品的现象，不利于公平竞争的市场环境形成。如阿里总部所在的浙江，该省商务厅于2017年5月8日下发红头文件，称“拟进一步发挥蚂蚁金服的支付结算优势,在全省范围推广生活服务领域电子支付”。

或许正如网友所言，消费者想要的“无现金社会”不是拒收现金的社会，也不是数据无保障的社会，而是更加高效和安全的社会。