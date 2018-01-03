2017年中国经济关键词：小商家玩不起的新零售

新零售连接线上线下；共享单车方便大众出行；无现金体验便捷；医疗改革降低看病成本；房地产密集调控、严控地方债、出清“僵尸企业”、坚决打击违法违规集资，中央全面围捕“灰犀牛”，防范化解金融风险；FinTech风光登场；基于大数据与深度学习的人工智能风靡世界；承载着金融科技与物联网的5G技术商用在即……

2017年这些经济关键词，点缀着过去，展望着未来。

《中国经济周刊》 记者 侯隽︱北京报道

2017年，是新零售的元年。

这一年，ATJ（阿里、腾讯、京东）带着一大拨队伍加入线下零售战局，以自建、收购、战略合作等多种方式介入线下实体零售；这一年，苏宁、永辉等线下零售龙头扩张提速；这一年，盒马鲜生、超级物种、小米之家等现象级新物种风起云涌。

新业态速变、新物种迭生，让零售业这个古老的行业一夜间焕发了活力。

优质线下零售品牌将迎来估值井喷

2017年12月11日晚间，永辉超市(601933.SH)公告称，腾讯拟通过协议转让方式受让公司5%股份；此外，腾讯拟对永辉超市控股子公司、超级物种的孵化主体永辉云创科技有限公司“云创”进行增资，取得云创增资后15%的股权。

一时间，舆论惊呼，阿里和腾讯这两家互联网巨头从来就没有“相忘于江湖”，这一次又在新零售领域相遇。

一直以来，新零售主要是阿里与京东两军对垒。两大零售巨头主演的“猫狗大战”从电商时代延续到新零售时代。

目前，阿里仅在A股市场就牵手苏宁云商、三江购物、新华都3家上市公司；而京东的战略合作方，沃尔玛、永辉超市、1号店，无一不是有着强大供应链的实力派。

《中国经济周刊》梳理发现，除去ATJ等巨头在新零售领域的重金布局，已有超过50个新零售初创项目（主要是无人便利店和无人货架）获得融资，超过30家VC/PE入局其中，总融资额超过50亿元。

业内人士认为，阿里、京东等电商平台开始大规模向线下渗透，线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。实体商业的价值更加凸显，优质的线下零售品牌将迎来估值井喷，回归价值之源。

百度风投CEO刘维称：“新零售最终是个效率的问题，非常个性化的体验如何精准地服务到愿意为体验付出溢价的人？非常个性化的极致体验怎么在复制中不走样？（我认为）AI会是新零售的核心能力。”

《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊摄

新零售创造新物种

既然加入战局，必然要有利器。新物种成为巨头布局新零售的最佳武器，其中以盒马鲜生和超级物种为代表。

一般人很难用一个确切的概念来描述盒马鲜生到底是一家怎样的店。按照官方的说法，盒马鲜生是超市+餐饮+物流+APP的复合功能体。“盒马鲜生其实是一个‘四不像’的业态，它既不是超市，也不是便利店，同时更不是餐饮店或菜市场。”盒马鲜生创始人侯毅如此解读。

据盒马鲜生工作人员透露，盒马用户的线上订单占比超过50%，营业半年以上的成熟店铺更是可以达到70%，而且线上用户转化率高达35%。盒马鲜生的新零售商业模式已经成型。

与盒马鲜生对标的超级物种，作为永辉今年的一大新零售创新业态，同样引来业内极大关注。

巨头们探索新业态，创业公司们则押注无人零售，无人货架、无人智慧便利店、社区O2O便利店等零售新物种如百舸争流般登场。

新零售的下一站

根据前瞻产业研究院发布的《2017—2022年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》：2017年我国新零售商店交易规模将达389.4亿元，到2022年将至1.8万亿元，复合增长率将达115.27%。

如今，盒马鲜生和超级物种已经落地，并且着手进行产品复制和市场扩张；果小美的毛利润达到30%；缤果盒子的投放密度和效率也在稳步提升。

比拼了一年的融资速度后，只玩概念、不懂技术的跟风者逐渐出局，赛道日益清晰。

中国电子商务研究中心主任曹磊对《中国经济周刊》记者说，生鲜是电商中门槛最高、要求最高的品类，需要包括供应链、平台、大数据、物流等在内的生态力量。此外，生鲜也是复购率最高、市场想象空间最大的品类，值得巨头去做深度布局。但同时，生鲜电商的高“死亡率”也证明了这绝对不是小玩家能随意参与的游戏。

业内人士认为，智慧零售、无界零售、前置仓、全渠道等新词都属于新零售的化身，但无论新零售如何演变，其本质还是用技术改造零售业，降低成本、增加效益。

前几年线下实体店在电商的冲击下沉沉浮浮，现在的电商则面临着流量见顶的考验。2016年全年，阿里电商的新增用户数量首次未达千万，预示着流量红利时代结束，线上获取流量变得越来越难。

小村资本董事长冯华伟认为：“移动互联网线上流量红利结束，线下流量重新回归视野。新零售的一些业态是对线下流量的开发、变现。风口的形成是商业进化的产物，它会和传统的商业及产业结合并相互渗透，构成新商业生态基础的一部分。”

马云在云栖大会上表示，未来10年甚至是20年，新零售将取代电商这一概念。可以预见的是，新零售这把火将不只点燃2017年，还将持续燃烧。