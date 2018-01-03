天津消协：2017快递服务投诉较集中 快递被指变慢递

TechWeb报道 1月3日消息，天津市消协日亲对外发布2017年投诉分析情况，全市消协系统共接待消费者咨询6805人次，受理消费者投诉1651件，调解办结1567件，办结率95%，为消费者挽回经济损失372万余元，消费者得到加倍赔偿8万余元。

根据商品和服务按投诉类型分析，2017年商品和服务投诉中，家用电子电器类、服装鞋帽类、食品类、日用商品类、生活社会服务类投诉数量排在前五位，合计占投诉总量的59.78%。

根据商品和服务按投诉性质分析，产品质量、合同、售后服务、安全和虚假宣传问题排在前五位，合计占投诉总量的70.99%。其中，质量问题投诉仍以643件居首位，占到投诉总量的38.95%。

天津市消协方面表示，2017年家用电子电器类投诉占比量大，投诉主要有：售后维修技术不过硬，商品反复维修；售后服务履行“三包”义务推诿；商家不能提供配件，影响消费者正常使用。

此外，快递服务投诉时点较集中。天津市消协称，快递服务投诉主要集中在快递变“慢递”，快件延误。而快递企业未尽到合同条款、快件保价等提醒告知义务，也是用户不满的地方。