去年中国游戏市场营收近180亿美元 但未来将放缓

新浪科技讯 北京时间1月3日上午消息，据《华尔街日报》报道，在过去几年里，在中国卖手游一直都是世界上最好的生意之一。未来腾讯等科技企业能够继续在中国的手机游戏市场上创造纪录？

市场研究机构Newzoo的数据显示，2017年中国移动游戏行业的营收将近180亿美元，相比两年前翻了两倍有余。而如今中国也已经成为了世界上最大的移动游戏市场，占据了全球移动游戏市场总份额的三分之一。手游的红火也带动了一众游戏公司的发展，其中最有代表性的就是腾讯，该公司也成为了目前中国市场上最大的游戏公司，占据了中国大约一半的市场份额。除此之外，游戏业务也助力腾讯成为了世界上市值排在前列的企业。

中国移动游戏营收

然而，尽管手机游戏在中国受到了欢迎，但是这个行业依然面临着诸多潜在的危险。首先，相比于其他国家的玩家，中国玩家的消费额已经排在了前列。Newzoo的数据显示，中国游戏市场的每付费用户平均月营收相比美国要高26.5%。考虑到两国收入水平的差距，这一数字可以说已经非常高。

另外，中国正在加速的人口老龄化问题也将会拖缓移动游戏行业的增速。Euromonitor的数据显示，到2020年，中国15-44岁的人口（游戏用户的核心年龄段）将会比2016年时少3400万人。其实许多年来，中国一直在面临人口老龄化的问题，人口老龄化对于智能手机和手机游戏行业来说是一个严重的问题。数据显示，中国现在几乎每个人都拥有手机，其中有三分之一的人已经成为了游戏玩家。

当然，这并不是说中国的移动游戏市场规模将会缩减，它应该还会继续增长，而且速度很可能依然快于其他国家。但是其增长速度将会放缓，从前那种疯狂的增长速度将会结束，未来中国游戏市场的增长速度将会稍稍高于世界平均水平。

这意味着，中国游戏企业之间的竞争将会更加激烈。在这个市场上，腾讯可能依然会是最有力的竞争者，凭借着微信和QQ，腾讯有着自己独有的渠道优势。（行云）