中资对美并购锐降八成 蚂蚁金服终止收购速汇金

新浪科技讯 1月3日早间消息，美国汇款公司MoneyGram International（速汇金）与蚂蚁金服共同宣布，相关并购事宜正式终止，蚂蚁金服支付速汇金3000万美元的解约金。与此同时，双方计划在汇款和电子支付市场开展新的战略业务合作，利用双方所长，为全球客户提供响应快、成本低的转账汇款服务。

去年1月26日，蚂蚁金服首次宣布以13.25美元/股的价格与速汇金达成8.8亿美元（约合人民币60.5亿元）的并购协议。此后，因Euronet发出溢价收购要约，蚂蚁金服将并购价格提升至18美元一股。

此前外媒报道称，蚂蚁金服为收购速汇金将签署一份金额达35亿美元的过桥贷款。这笔贷款吸引了14家银行承贷，包括澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛、汇丰、荷兰安智银行（ING）、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行（MLAB）。而今，随着收购终止，贷款也将终止。

收购速汇金源自蚂蚁金服的全球化战略。自2015年以来，蚂蚁金服不断拓展全球布局，对中国支付宝用户来说，2017年末，已经有36个境外国家和地区“扫码即可付款“，对于海外用户，已经有7个国家和地区开始打造本地人的支付宝钱包，其中菲律宾GCash、韩国Kakao Pay，还有即将上线的印尼和马来西亚电子钱包。

对于并购速汇金，蚂蚁金服似乎未能满足CFIUS（美国外资投资委员会）的预期，这家美国财政部下属的外商投资审查机构在蚂蚁金服多次提交资料后都未予批准通过。

蚂蚁金服和速汇金都不愿意就CFIUS的审查细节发表评论。速汇金首席执行官Alex Holmes在一篇新闻稿中坦言：“自从我们在一年前首次宣布与蚂蚁金服的拟议交易以来，地缘政治环境发生了相当大的变化。尽管我们尽最大努力与美国政府合作，但现在已经很清楚，CFIUS不会批准这一合并。”

美国总统特朗普上任后，美国外资投资委员会收紧了外国在美国的投资审查，多个中国企业对美收购项目遇到阻碍。今年9月，美国政府以国家安全为由，叫停了中资背景私募基金峡谷桥（Canyon Bridge）收购美国半导体制造商莱迪思（Lattice）交易。11月下旬，纽约精品投行Cowen以延误和取得CFIUS批准的“不确定性”为由，取消了中国华信能源的2.75亿美元投资。

公开报道显示，陷入延误或取消的其他交易还包括：四维图新宣布收购荷兰地图服务商HERE公司10%股权以及中国泛海在2016年12月宣布的以27亿美元收购Genworth Financial。

汤森路透提供的调查数据显示，2017年中国企业对美国项目并购规模大降，截至2017年11月已披露的中资在美国的并购规模为138.8亿美元，而2016年同期为603.6亿美元，降幅近8成。

国际律所富而德2017年9月发布的评论称，CFIUS审查流程在审查时间和审查结果方面的不可预测性正显著增加。过去一年内， CFIUS需最长六周才能确认申报材料完整，在30天初审期内仅批准了20%的案件，还称将更多交易提交美国总统，除非申报方同意撤回并重新申报。而在CFIUS的审查中，近几年来中国一直是被审查数量最大的国家。（王上）