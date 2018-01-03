乐视网追责贾跃亭：债务尚无实质性解决方案

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贾跃亭如何从“梦想”走到“骗局”？

乐视商城以资抵债收归乐视网

王娟娟

“演戏！”对于乐视网创始人贾跃亭及其夫人甘薇将对债务负责到底的声明，乐视网一内部人士对记者如此回应。

尽管乐视网想要尽力摆脱贾跃亭的负面影响，但2018年首个交易日还是因为贾跃亭上了热搜榜。

1月2日，贾跃亭和其妻子甘薇先后在微博发声，回应北京证监局通告称，贾跃亭会尽责解决债务问题，与上市公司沟通形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，为此特委托甘薇、贾跃民在国内为其全权代表，但并未表示他个人会根据北京证监局的要求回国。贾甘二人的回应却并未获得乐视网的信任，同日晚间乐视网公告称，公司与非上市体系的债务问题，目前尚未就解决意向形成可执行的实质性解决方案。

乐视网“打脸”贾跃亭

贾跃亭称，已委托甘薇、贾跃民全权代理他本人行使上市公司股东权利和履行股东责任。甘薇也公开称，贾跃亭已负债累累，其本人将与债务小组全力以赴解决贾跃亭的债务问题。但在声明中，贾跃亭未称将回国，反称，美国FF公司融资已经取得重大进展，有许多工作需要他本人来推动。

有乐视网内部人士对第一财经回应称，贾跃亭目前的身份仅仅只是乐视网大股东，公司将全力以赴对贾跃亭追责。在与贾跃亭站到对立面、追究债务的同时，乐视网也要面临投资者的追问，被调出深证成指等多个指数的乐视网，重组还需多久，到底何时复牌，监管对贾跃亭态度强硬，是否也将同样对待乐视网，强制结束无限期停牌。对于这些问题，乐视网内部人士的回应则是“和监管商量着来”。

“对于贾跃亭和甘薇的说法，我们肯定是不太信的，贾跃亭现在的身份也只是乐视网的大股东了，乐视网肯定全力以赴追责。”对于贾跃亭与甘薇的声明，上述乐视网人士则表现得颇有微词。

晚间，乐视网发布澄清公告，称上市公司一直持续推动与非上市体系的债务问题处理，以解决公司目前面临的资金问题，恢复上市公司正常经营。但截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。

“上市公司存在大量非上市体系关联方对公司的债务，直接导致上市公司对上游供应商形成大量欠款无法支付。”乐视网在公告中毫不客气地指出，因为与乐视非上市体系的债务问题，公司出现大量债务违约和诉讼情形，危及上市公司信用体系，现金流极度紧张，日常经营出现问题。

最新的公开信息显示，贾跃亭个人已五次上榜失信被执行人名单，除被北京证监局强制要求回国履职外，深交所日前亦公开谴责贾跃亭、贾跃芳姐弟违反对上市公司所做出的借款承诺。贾跃亭姐弟二人在减持乐视网股票时曾公开承诺，减持资金将全部无息借予乐视网支持其运营，借款期限将不低于5年。深交所表示，对于贾跃亭、贾跃芳未履行承诺的违规行为深交所给予处分，处分将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

监管对贾跃亭、贾跃芳的态度强硬，对乐视网也“并未手软”。继去年10月被调出两融标的后，2018年开始，乐视网被调出深证成指、深证100、创业板指等多个股指。

“乐视网复牌肯定会跌，但调出各大指数对市场的影响将降低。”上海一私募董事长、投资总监认为，监管对贾跃亭、乐视网所采取的一系列措施实际是为乐视网复牌做准备，此前市场担忧的乐视网复牌创业板将大跌的情况将相应有所减轻。

复牌与“还债”

尽管监管为乐视网复牌接连采取“排雷”措施，但当市场问及乐视网何时复牌，不可回避的问题首先将是乐视网对乐视影业的重组进展。策划了19个月，发布数十份进展公告，但目前乐视网仍未就该重组拿出相应方案。

1月2日晚间，在发布澄清公告的同时，乐视网同时发布了11份公告，其中包括《重大资产重组停牌期间进展公告》。按照该公告，乐视影业拟在股权方面进行调整，融创中国旗下天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（下称“天津嘉睿”）拟对乐视影业增资，增资完成后，天津嘉睿持有乐视影业40.7500%股权，为第一大股东，乐视控股（北京）有限公司持有标的公司的股权将由21.81%降低至16.3592%，为第二大股东。

这将是融创2016年来第三次增持乐视影业的股权。2016年1月，融创中国曾通过股权转让获得乐视影业15%股权，随后进一步增持至持股21%。

乐视网对乐视影业的重组最早起于2016年5月，不过随着乐视资金危机爆发，乐视网于2017年4月17日，以重组乐视影业为由，进入了长期无先例的停牌。到目前为止，乐视网停牌已有约260天，早已超过监管规定的A股上市公司涉及重大资产重组停牌时间的上限，乐视网的停牌也让众多的散户、两融投资人，甚至机构陷入了亏损的预期之中。

“等待乐视网复牌，跟等待宣判的心情是一样的。”在上述私募董事长看来，长期停牌，重组无进展，市场已对乐视网并购乐视影业失去了信心，一则影视传媒概念早已不如2016年计划重组时热门，二则即使重组成功对于乐视网股价的提振作用能有多大也并不好说。

就业绩来看，乐视影业的盈利能力也并不出色。融创中国2017年8月公布的财报显示，2016年乐视影业实现营业收入10.98亿元，归属于母公司股东的净利润1.45亿，不足2015年计划注入乐视网时所承诺业绩的三成，远低于预期。

除了停滞不前的重组，复牌前乐视网还将面临的一大难题就是“还债”，按照前述乐视网公告中所称，上市公司存在大量非上市体系关联方对公司的债务，直接导致上市公司对上游供应商形成大量欠款无法支付。为此，乐视网目前的应对措施是乐视非上市公司以资抵债注入上市体系，此外，乐视网对债权人实施相关债转股方案。