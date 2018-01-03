飞牛网否认停运 将调整业务板块

来源：北京商报

在阿里与高鑫零售合作后，后者旗下的零售平台飞牛网路向何方尚不明朗。针对网络上传言飞牛网将在今年停止业务的消息，飞牛网CEO袁彬1月2日向北京商报记者表示，消息并不属实。同时，他表示，飞牛网的部分现有业务板块会进行调整。自阿里入股高鑫零售后，飞牛网由于业务重叠、经营不佳等因素，被业内人士视做双方合作的首个开刀对象。但也可以看到，虽然B2C业务式微，但飞牛网仍有B2B和O2O配送等业务支撑。阿里与高鑫零售乃至飞牛网将会擦出怎样的火花仍有待观望。

再陷关停风波

自从阿里入股高鑫零售后，电商行业中就有关于“飞牛网2018年停运”的传闻甚嚣尘上。近日，再度有大润发飞牛网预计在今年1月1日全面停止业务的消息传出。但北京商报记者登录飞牛网看到，截至1月2日，飞牛网自营和第三方商城等板块未显异样，仍可正常购买商品，页面上还有“跨年狂欢”、“年货一元秒”等最新活动信息。

袁彬向北京商报记者表示，目前飞牛网仍在正常运营，且不会在今年停运。但袁彬也表示，飞牛网会在小范围内进行板块调整，具体调整暂时不方便透露。

虽然阿里对大润发的改造尚未进入实质阶段，但是经营不佳的飞牛网已成为2018年高鑫零售业务中被阿里首改的猜测对象。据悉，大润发独立打造的B2C电商平台飞牛网于2014年1月正式上线，累计获得了大润发母公司高鑫零售超10亿元的投资，并曾打出要做“B2C行业前三名”的目标，但结果是飞牛网运营三年仍是亏损状态。在2016年财报中，飞牛网仍亏损0.63亿元。

仍有存在价值

深陷舆论风波中的飞牛网摆脱不了将被升级改造的命运。随着B2C电商格局趋于稳定，线上流量攫取愈发困难，放弃B2C业务是飞牛网的选择。袁彬在去年11月时曾表示，飞牛网正在弱化C端网络零售业务，并将重心向B端批发商户和O2O到家业务倾斜。

据悉，飞牛网围绕“大润发e路发”开设B2B业务，在上线不足一年的实践中，用户量已突破20万名，日订单量约有1万多单，日销售额近2000万元。去年6月，飞牛网还推出“急速达”一小时配送服务，配送范围为门店周边3公里。目前，飞牛网每天约有5万-6万个配送到家订单。

中国电子商务研究中心主任曹磊表示，飞牛网e路发项目的供应链、仓配、人才储备资源，能更好地强化阿里的快消品供应链整合优势。大润发、欧尚超市的门店也都可以作为天猫超市的前仓，缩短与消费者之间的距离，更高效完成线上订单的线下配送。

或剥离重叠业务

可以看到，在阿里与大润发母公司高鑫零售的合作中，当前更多处于资本层面，但随着双方融合的加深，未来也势必将涉及到业务层面。阿里曾表示，将向高鑫零售旗下的欧尚中国及大润发中国经营的店铺提供阿里的业务模式和网上平台。有分析认为，飞牛网的B2C商城与天猫超市业务较为重叠，此后很可能会被剥离出来交由阿里运营。

中国电子商务研究中心网络零售部助理分析师余思敏认为，此前飞牛网的B2C模式在功能上与阿里天猫超市趋同，且用户群体一致，都是面向广大消费者的电商平台。但阿里的线上平台显然拥有更成熟的技术体系和更庞大的用户资源，依靠前者可以将大润发的庞大线下门店、物流仓储资源更有效地利用起来。

北京商报记者 吴文治 徐天悦