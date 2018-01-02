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分析师称亚马逊今年将再度出手 收购塔吉特百货

分析师称亚马逊今年将再度出手 收购塔吉特百货
2018年01月02日 23:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月2日晚间消息，知名科技分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)今日表示，亚马逊在2018年可能收购塔吉特百货公司(Target)。

　　蒙斯特称：“亚马逊相信，零售业的未来就是线上(为主)与线下(为辅)的结合。而塔吉特就是亚马逊理想的线下合作伙伴，有两个原因：相似的消费群，以及全面但易于管理的店面。”

　　蒙斯特还进一步解释说：“在用户群方面，塔吉特专注于家庭主妇，而这也正是亚马逊要赢得消费开支市场份额的关键。”

　　蒙斯特还称，亚马逊一直在积极拓展家庭市场业务，如专门为儿童设计的视频内容。此外，收购塔吉特后，亚马逊的门店数量将增加到约2300家。这有助于亚马逊更好地与沃尔玛竞争，后者的门店数量近12000家。

　　去年6月，亚马逊还宣布以每股42美元的现金收购全食超市(Whole Food)，交易总规模约为137亿美元。

　　蒙斯特说：“在实体零售店方面，亚马逊收购了全食超市470家店面，还测试了Amazon Go无人收货零售概念。这些都表明，亚马逊已经意识到，零售业的未来就是大部分线上和部分线下的结合。”(李明)

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