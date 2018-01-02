曲线上市失败 没有小贷牌照的麦子金服举步维艰

“麦子金服借壳鲈乡小贷”一事宣告失败。

1月2日，麦子金服发布公告称，因吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司（下称“鲈乡小贷”）方面的原因，主动终止了与对方的股权互换协议。

这也印证了《国际金融报》记者前几日采访业内人士得出双方合作事宜基本已经黄了的预测。

从退出校园贷业务到B轮融资造假，到高管集体出走，再到曲线上市失败，在监管刮起的强风暴之下，麦子金服几次折戟沉沙，未来发展着实面临着不小的挑战。

曲线上市“黄”了

对于是谁的过错，目前双方各执一词。

麦子金服1月2日对外发布公告称，基于China Commercial Credit Inc．（下称“CCCR”，鲈乡小贷母公司）已违反双方股权互换协议6.12（a）条款的事实，及该公司未按规定向美国证监会、Sorghum Investment Holdings Limited（下称“Sorghum”）及公众翔实披露多处重要信息的事实，Sorghum已于2017年12月29日致函CCCR，主动终止了与CCCR的股权互换协议，并保留就CCCR违反协议条款和相关法规造成的Sorghum的所有损失和费用（包括但不限于终止费用、律师费用，及未来因CCCR未披露信息导致的一切后果造成的损失）向CCCR索赔的权利。

而就在6天前，鲈乡小贷发布的公告则将矛头指向麦子金服，称红高粱投资控股有限公司（Sorghum，麦子金服成立的境外公司）违反了与其股份交换协议的部分条款，可能导致股份交换协议终止。对此，麦子金服12月29日对外强调，麦子金服并未违反股份交换协议的条款，并敦促鲈乡小贷对交易信息做更加翔实的披露。

《国际金融报》记者致电麦子金服方面，对方始终坚称，在本次股权互换交易中，麦子金服未违反任何协议条款，认为收购失败是由鲈乡小贷方面的因素导致。

记者就鲈乡小贷为何未按规定及时披露信息等问题询问麦子金服时，麦子金服相关人士回应称：“我们也想知道为什么鲈乡小贷不能及时向监管及公众及时披露信息。”同时，《国际金融报》记者也多次致电鲈乡小贷，但截至发稿并未联系到对方。

如今这场交易已“夭折”，但究竟孰对孰错，外界仍难作出判断。

小贷牌照“飞”了

鲈乡小贷于2013年登陆纳斯达克。根据公开信息，这家公司除了2012年和2013年是盈利的以外，从2014年至2017年上半年一直处于亏损状态。

为何起先对IPO有着想法的麦子金服，当初会选择资质平平的鲈乡小贷这样一家公司进行换股呢？

上述麦子金服相关人士直言，一方面是为了在国际化布局上打下基础，在业务上寻求互补与双赢。另一方面，也是因为对方有互联网小贷的牌照，麦子金服希望能够与持牌的机构进行一个合作。

“从鲈乡小贷的情况来看，其实差不多已经沦为一个壳资源，而麦子金服选择与其进行换股交易，无非就是借壳。”一位上海网贷平台负责人对《国际金融报》记者表示，鲈乡小贷对麦子金服来说最具有价值的应该算是网络小贷牌照，目前监管停批网络小贷牌照，因此牌照价格也是水涨船高。

该网贷平台负责人进而指出：“麦子金服在停掉校园贷业务之后，资产端的短板就显露出来，因此急需对接好的资产端。而现金贷一直被业内视为高利润的资产，此前麦子金服寻求过不少外部合作，但是似乎都不成功。而一旦通过鲈乡小贷曲线上市，就意味着麦子金服作为持牌机构可以自己布局现金贷这一资产端。”

资产端缺失之“痛”

未来，麦子金服该何去何从？

对此，麦子金服方面表示，收购鲈乡小贷作罢之后，可以期待麦子金服未来在资本市场会有进一步的动作。

只是，在国内整个监管环境巨变的情况下，麦子金服想要在业务上有明显突破着实面临不小的挑战。

根据公开资料，麦子金服旗下有六款品牌产品，包括P2P网贷信息中介平台诺诺镑客、移动财富管理平台财神爷爷、名校贷、房产抵押融资信息平台大房东、针对北美留学生的现金贷信息平台UniFi以及提供消费分期的移动保理平台麦芽分期。

但记者梳理发现，目前名校贷业务已经停掉；大房东业务已经脱离出麦子金服；麦芽分期的运营主体北京买呀科技发展有限公司于2017年8月3日被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名单；UniFi并非主营业务，而且在没有网络小贷牌照的情况下，这一现金贷平台很难运营。

所以，目前麦子金服旗下的业务基本只有P2P平台——诺诺镑客和财富管理平台——财神爷爷，两者都属于资金端业务。

上述网贷平台负责人指出，如今资产端的竞争已白热化。“如果麦子金服没办法布局好资产端的话，未来诺诺镑客和财神爷爷的业务也相当受限”。

除了业务短板，近一年来，麦子金服还面临高管集体出走的压力，以及融资造假等负面。

上述网贷平台负责人认为：“虽然麦子金服接下来很可能还会继续寻求登陆资本市场的机会，但是这次跟鲈乡小贷的合作流产很可能令其未来资本市场之路更难走。毕竟，如果没办法在资产端有所突破，市场对麦子金服未来的预期会大不如前。”