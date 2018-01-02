乐视网喊话：乐视商城都以资抵债了 尽责方案又在哪

原标题：“尽责到底”贾跃亭？乐视网隔空喊话：“乐视商城都以资抵债了，尽责方案在哪呢？”

今天乐视又上演了一出反目的闹剧。

中午，贾跃亭回函证监局高呼“尽责到底”，与乐视网充分沟通形成形成债务解决意向。当一众“信徒”正忙着给贾跃亭的这份担当点赞之时，晚间，乐视网公告称，尚未形成可执行的整体债务解决方案。

这一正一反之间，谁真谁假，外界估计都看懵了。证券时报·e公司记者采访的一位乐视网高管表示，“老贾（贾跃亭）的基本话语策略是事实加谎言，详实的部分不敢造假，模糊的表态就要小心谎言，事实部分确如其实，其中的谎言部分就容易让外界也相信。”

尽责到底贾跃亭？

在“下周回国贾跃亭”之后，贾跃亭的绰号名录里又得添上一个“尽责到底贾跃亭”了。

1月2日午间，贾跃亭在个人官方微信公众号上发布关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函，称收悉北京证监局通告后，与乐视网充分沟通形成债务解决意向，并委托贾跃民2017年12月29日下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。

对于证监局反复要求贾跃亭承担的实控人义务、配合解决的公司问题以及保护的投资者合法权益，贾跃亭都巧妙地转化为“非上市公司与上市公司之间的债务问题”，绝口不提自身具体义务与责任。

贾跃亭表示，虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由我个人承担，但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。

前述乐视网高管就认为，老贾要坦诚就彻底说明白，不然只能理解为他对监管部门的一种危机公关行为。

贾跃亭还言之凿凿地描述了自己与乐视网之间的债务解决方案，“我积极与上市公司充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，切实履行好上市公司股东责任”。

不过这一双方合议，迅速被乐视网公告否认。乐视网1月2日晚间公告称，截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。

贾跃亭还解释，自己很忙，委托妻子、哥哥处置资产还债。

他表示，“为更好地解决上市公司债务问题，我已委托甘薇女士、贾跃民先生全权代理我行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由甘薇女士、贾跃民先生全权负责处理”。

在回函最后部分，贾跃亭终于一如既往地喊出，“再次向社会公开郑重承诺，针对债务问题，我会尽责到底！”

不过，乐视网在公告中则直接表示，上市公司将继续全力推动贾跃亭先生及非上市体系关联方债务问题的实质解决，后续相关信息请以上市公司公告为准。也就是说，贾跃亭的相关表态言论完全未获得乐视网的认同，债务问题也没有得到实质性解决。

从如此强烈反差的话语中可以看到，乐视网方面对于贾跃亭的个人表态不信任，也否认与之有过确定可行的债务解决方案，并且希望外界以及投资者以上市公司的发声作为判断标准。

甘薇声援贾跃亭 乐视网问钱去哪儿了？

与贾跃亭高呼“尽责到底”几乎同时，贾跃亭夫人甘薇也发言声援贾跃亭称，贾跃亭减持和质押股票的钱都用于经营和投资，并未用于个人与家庭，目前个人与家庭负债累累。不过这一声援，同样未得到乐视网方面认同。

贾跃亭刚发出回复函，甘薇就在微博上表示，“贾跃亭减持股票的钱（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票的贷款（质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿），股权投资约16亿，经营投入约152亿。不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。”

但是，前述乐视网高管则对记者表示，“这笔资金用途存疑，请先证明钱去哪儿了，再说尽责到底的话”。

在乐视网公告中，乐视网则详细描述了目前公司的资金危急状况。乐视网称，上市公司存在大量非上市体系关联方对公司的债务，直接导致上市公司对上游供应商形成大量欠款无法支付，出现大量债务违约和诉讼情形，危及上市公司信用体系，现金流极度紧张，日常经营出现问题。

记者曾梳理过乐视网与乐视系其他各业务子公司之间的关联交易，发现乐视网的关联交易额在四年间激增千倍。

2013年，乐视网向关联方销售的金额是1115.09万元，从关联方采购的金额则是2065万元。到2016年，乐视网向关联方销售和采购的金额纷纷飙升至128.68亿元与74.8亿元。四年之间，乐视网向关联方销售的金额同比增长约1153倍，而从关联方采购的金额则同比增长了约361倍。还债：以资抵债

由于贾跃亭与乐视网之间反目太过吸引人眼球，以至于乐视网两项交易的公告容易被人所忽视，其实这对于目前资金况状堪忧的乐视网来说更重要，毕竟这才是“看得见摸得着”的债务解决方案。

其一，乐视商城拟通过以资抵债方式，以9290万元注入上市公司体系；

其二，新乐视智家（原乐视致新）确定增资方案，按照120亿以上估值融资30亿元，其中由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。

对于这两项交易的目的，乐视网都表示，交易能够优化乐视致新债务结构。