贾跃亭不回国甘薇称使命归来 董璇、陆川为他们打气

甘薇，这个34岁的女明星在过去的一年，从令人羡慕的“女神”跌落凡间，房子被冻结，信用卡也只能刷到2000块。甚至她与贾跃亭的感情也似乎出现过危机，信用透支的贾跃亭曾无奈地说，“小薇都说不相信我了。”

不过，甘薇最终选择了相信贾跃亭。

今日（1月2日）贾跃亭夫妇通过社交媒体，正面回应了债务问题及监管机构限期回国的要求，站在贾跃亭身后的甘薇被推到前台，将负责贾跃亭在国内的债务问题。甘薇说，“老贾，值得我为他付出！”

夫妻两人荣辱与共的形象感动了不少追随者，有网友留言表示：“那一刻，我泪如雨下，挺老贾和甘薇。”

贾跃亭不回国

甘薇将负责其国内债务

今天贾跃亭在微信公众号发布对《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函。

贾跃亭表示，收悉通告内容后，第一时间高度重视，紧急制定了详细反馈函，并与上市公司充分沟通形成债务解决意向，并委托贾跃民于2017年12月29日下午前往贵局进行了当面沟通和汇报。

他称，上市公司债务问题已委托甘薇女士、贾跃民先生全权代理其行使上市公司股东权利和履行股东责任。对乐视体系公司债务危机引发的影响，深感愧疚和自责，针对债务问题会尽责到底。

回应函中，贾跃亭解释称乐视遭遇资金危机的原因在于公司在同一时间布局产业过多，公司管理能力没有及时跟上，导致经营情况恶化，从移动手机业务资金链断裂开始，问题持续发酵并不断扩大。贾跃亭认为某银行超倍冻结乐视非上市公司资产、个人资产及部分自媒体的不实或恶意报道使乐视体系公司全面陷入资金困境。

此外，贾跃亭透露了滞留美国不能回国的原因。他表示，美国FF公司融资已经取得重大进展，“目前有好多工作需要我来推动，保障电动汽车FF 91量产销售和按时交付。”

几乎同一时间，贾跃亭妻子甘薇也在微博发文称，受贾跃亭委托，自己将负责贾跃亭在国内的债务问题。对于贾跃亭巨额套现的去向，甘薇表示：

“老贾减持股票的钱（减持所得97亿，缴税20亿）和质押股票的贷款（质押贷款余额69亿，2014年至今利息支出17.4亿），股权投资约16亿，经营投入约152亿。不但没用于个人及家庭使用，还替公司担保100多亿，个人及家庭两套房产和资产都被冻结，负债累累。我将与债务小组全力以赴解决债务问题。”

董璇、陆川为贾跃亭、甘薇加油、打气

甘薇走向前台此前已有征兆。

过去的一年，她不仅屡次现身微博辟谣、为贾跃亭打气，还曾为国美电器杜鹃“替夫出山”的故事点赞。

近日有微博大V透露贾跃亭夫妇相聚美国过圣诞，一度引起舆论的联想。不过，在2017年的最后一天甘薇发布微博称：

2017最后一天，使命归来。

2018新年伊始，任重道远……

早安。北京。

这条微博的定位是北京首都国际机场T3航站楼，谣言不攻自破，而所谓的“使命”就是甘薇将负责贾跃亭的国内债务。有分析表示，甘薇曾经是知名演员，有较广的人脉关系，比贾跃亭路子宽广——目前贾跃亭的个人声誉已经透支完，远不及甘薇了。

图片来源：视觉中国

贾跃亭、甘薇夫妻共患难的形象感动了不少追随者，甘薇的微博下有不少的网友、大V留言为贾跃亭和甘薇加油打气。

网友@瑞尼尔Jerry留言称：“贾总是伟人，您更是伟人背后的伟人 加油 承受了那么多委屈和磨难 胜利和明天等待着你俩 挺你们”

甘薇回复称：“老贾，值得我为他付出！”

知名教育博主@宋利峰留言称：“那一刻，我泪如雨下，挺老贾和甘薇，虽然投资乐视网长期停牌有所牢骚，但是对贾跃亭，对乐视网依然充满爱，希望老贾东山再起，买一辆FF91作为支持”

甘薇回复称：“忍辱负重，把眼泪留给东山再起那一天”

演员@方安娜留言称：“亲爱的薇薇，记得你说过，余生很长，何必慌张。你还说过，夫妻就是荣辱与共！因为贾哥值得你这样！宝贝，你是上辈子拯救过世界的女人！最最坚强的女人，加油！！！我们一直都在！！”

甘薇回复称：“时间是最好的见证者……所有的付出是值得的”

知名演员董璇留言称：“薇薇加油！夫妻就是要荣辱与共”

导演陆川留言称：“甘薇不易”

不过，对于贾跃亭和甘薇来说，“骗子”的质疑声依然不断。

2018年的第一天，格力电器董事长董明珠在珠海出席“2018正和岛新年论坛表示，“当一个人没有诚信的时候，别人帮你只能一次。贾跃亭，帮他的人太多太多了，结果他让那么多人的失望。”

今日晚间，乐视网发布公告表示，

上市公司存在大量非上市体系关联方对公司的债务。 上市公司一直持续推动与非上市体系的债务问题处理，以解决公司目前面临的资金问题，恢复上市公司正常经营。但截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。上市公司将继续全力推动贾跃亭先生及非上市体系关联方债务问题的实质解决，后续相关信息请以上市公司公告为准。

看来贾跃亭与乐视要解决债务问题依然任重而道远。