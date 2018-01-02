Snapchat拟强迫用户观看广告3秒钟 之后才能关闭

新浪科技讯 北京时间1月2日晚间消息，国外媒体今日援引多位知情人士的消息称，“阅后即焚”照片分享应用Snapchat正在考虑一项新的广告计划：用户必须要观看广告3秒钟之后才能选择关闭。

一直以来，Snapchat并不情愿向用户强加显示广告。但据了解情况的广告主和媒体合作伙伴日前表示，Snapchat正在认真考虑一项新的广告计划，要求用户必须观看广告至少3秒钟，然后再给出“跳过”选项。

这与YouTube的广告模式如出一辙。当前，YouTube的TrueView广告就是在用户看到广告5秒钟之后，才允许用户跳过广告。有数据显示，当前Snapchat的年轻用户经常在一秒钟之内就跳过广告。

分析人士称，对于Snapchat而言，新广告计划将是一次大胆的尝试，因为以CEO埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)为首的Snapchat管理团队一直对广告十分敏感。

当前，对于Snapchat提供的视频广告，用户可以随意跳过。这也导致Snapchat用户观看广告的时长非常短，一般不会超过一秒钟。知情人士称，也正因为如此，Snapchat的广告团队希望公司高层能够批准该广告计划，从而吸引更多广告主。

其中一位广告主称：“当前广告主在Snapchat的广告开支已经大不如从前了。他们必须要采取一些措施，重新吸引广告主的兴趣。”还有广告主称：“Snapchat的用户群相对年轻，这是件好事。但同时，他们与广告的互动度较低。因此，Snapchat需要提高用户观看广告的时长。”

2017年第三季度，Snapchat广告营收为2.08亿美元，低于分析师预期的2.35亿美元。分析人士还称，除了Snapchat，还有其他一些移动平台也急需解决该问题。(李明)