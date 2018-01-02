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传滴滴收购小蓝单车 内部也在孵化共享单车业务

传滴滴收购小蓝单车 内部也在孵化共享单车业务
2018年01月02日 17:28 新浪综合
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　　来源：36氪

　　36氪从小蓝前核心高管、以及接近滴滴的人士处独家获悉，滴滴在近期完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议。

　　“滴滴和小蓝最近一直在接触，据我的了解，双方是11月份之前可能就开始谈收购的事情了，只是最近才确定下来。”一名知情人士告诉36氪。对此，滴滴公关部门表示不予置评。

　　此外，36氪还从多个信息源处独家了解到，已经投资了ofo的滴滴正在试图做自己的共享单车品牌。早在2017年12月，就有滴滴内部人士告诉36氪，公司正在孵化一个共享单车业务，内部代号“海棠”。不过这一说法并没有得到滴滴的确认。

　　换句话说，滴滴做共享单车的意图很明确，而收购小蓝单车，可能是这个棋局中的重要一步。

　　虽然滴滴已经是ofo的大股东，根据财经等媒体的报道称，滴滴占股ofo30%左右，但是双方的关系出现裂痕，这已经不是秘密。早在今年11月，滴滴派驻到ofo的几名高管重新回到滴滴，一名滴滴内部人士就对36氪透露，几个人回来的特别突然，没有任何征兆，他认为那时候双方之间就已经出现了大的矛盾。“和ofo本来就是商业关系，有裂痕，甚至关系破裂，这些都是商业世界经常会发生的事情”。上述滴滴内部人士称。而ofo方的一名员工也向36氪透露，未来双方不排除会存在竞争关系。

　　这么来看，收购小蓝也就在情理之中。

　　虽然目前还不知道双方商谈的收购价格，以及更多细节，不过滴滴和小蓝的接触其实早已经发生。一名小蓝单车前员工透露，2017年底小蓝寻求收购不成之后，其负责产品研发的十几位员工几乎同一时间入职东南亚网约车公司Grab，而这家公司正是由滴滴投资的。“Grab的主场是在东南亚，在中国并没有什么业务，所以听说那么多人去了Grab，我就猜到小蓝和滴滴是私下达成了某些联系。”上述前员工说。

　　事实上，小蓝一直在求卖，36氪曾独家报道了从2017年9月开始到11月，小蓝单车其及创始人李刚为公司寻找“接盘”的过程，其寻找的对象包括了永安行、摩拜和ofo，不过最终都没有达成。

　　2017年11月16日晚，小蓝单车创始人李刚曾独家授权36氪发表公开信，称在缺少了多元化资本支持和良好的财务规划能力时，小蓝所做的一切努力都显得无力，“关于小蓝单车和野兽骑行，作为一位CEO，我做错了，我也希望借这个机会跟所有团队成员、用户、投资人、供应商和合作伙伴说一声抱歉，我会尽我全力挽回，愿我们可以一起携手度过难关”。

　　李刚在公开信中称小蓝已经与拜客出行达成了战略合作，将由拜客出行全权代理小蓝单车未来的运营。不过在网上搜拜客出行，则没有非常明确的信息。“拜客可能只是一个过度的阶段，小蓝这段时间一直没有放弃寻找新的买家，”上述知情人士称。

　　值得思考的是，收购小蓝会引发什么后果。这是滴滴染指共享单车，并和曾经的盟友——ofo公开宣战的一次动作？还是这是向ofo展示威力的一种手段？

　　目前ofo依旧在滴滴出行的App端入口上，那么以后这个位置会不会另易其主？

　　如果真的要自己做共享单车，滴滴又会和摩拜单车产生什么样的关系？

　　很多的谜，但是可以确定的是，共享单车领域的战局不会很快结束，依旧充满了变数。

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