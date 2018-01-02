网贷平台银行存管政策升级 银行进入市场需考试

银行能否在管理部门开展的网贷资金存管业务测评中达标，将决定着它们能否拿到开展网贷资金存管业务的“入场券”

《投资者报》记者 占昕

与钱宝网等打着互联网金融旗号实施的金融诈骗、非法集资案件不同的是，如今正在规范中的网贷企业依托银行存管等合规措施优胜劣汰，发展思路逐渐清晰。

据网贷天眼统计，截至2017年末，已有46家银行布局网贷平台资金直接存管业务， 677家平台与银行完成直接存管系统对接并上线。虽然目前至少有18家上线银行存管的平台出了问题，但正常运营的有银行存管的平台仍有659家，占P2P行业正常运营平台总数的35.5%。

作为穿透式监管合规的重要一环，银行存管虽然解决了资金流管理的问题，但不能保证项目的安全，而受声誉、投入产出比等因素考虑，银行参与网贷存管的积极性千差万别。数据显示，目前开展资金存管业务较多的银行主要是区域性中小银行，一般大型银行开展网贷资金存管业务则较少。

中小银行热情最高

整改大限延期，银行存管提速。原定2017年3月完成的互联网金融风险专项整治工作最终延期，将2018年6月作为最后的监管验收期限。届时未完成整改的平台将被取缔，而在此期间，数百家网贷平台接入银行存管进入了“生死时速”的赛跑。

“银行参与网贷存管也要从风险和收益角度考虑，如果业务风险可控，又能吸引网贷平台沉淀资金进入存款体系，银行会比较乐于参与，反之则意愿较低。”沪上一位资深市场人士对《投资者报》记者说，目前从对接网贷平台的数量看，银行参与网贷存管的深度依次由城商行、股份制银行、民营银行向农商行、大型商业银行递减。

据网贷天眼不完全统计，在所有开展网贷资金存管业务的商业银行中，广东华兴银行上线94家平台存管系统居榜首；江西银行上线84家位列第二；恒丰银行与海口联合农商银行上线52家，并列第三；而上海银行、浙商银行分列第四、第五，分别有45家和37家。

为什么中小银行更热衷存管业务呢？苏宁金融研究院高级研究员石大龙向记者表示，受区域限制的中小银行由于缺少用户和数据，开展资金存管可快速提升用户数量、拓展业务，而大型银行出于声誉风险等因素考虑，对平台的选择则非常谨慎。

在零壹财经分析师蒋慧看来，盈利、技术、监管在银行网贷合作因素中缺一不可。“《网络借贷资金存管业务指引》特别强调了商业银行作为存管人的技术能力，交易笔数较大、投资频率越高对银行存管系统的安全性和稳定性要求超高，而网贷监管地区化差异也在潜移默化地发挥影响，例如上海、深圳先后明确的‘银行存管属地化’原则，可能对部分银行业务造成较大影响，尤其是城商行、民营银行和农商行。”

存管银行管理日趋规范

在网贷平台的加速淘汰中，上线银行存管的平台并不意味着一定安全。根据融360数据监测显示，截至2017年12月20日，共27 家上线银行存管的平台出现问题。其中，提现困难16家，停业7家，跑路4 家。

“网贷资金存管系统的核心作用在于将客户资金与平台资金隔离，使平台无法直接挪用投资人资金，而间接挪用则难以规避，伪造借款人、关联方借款等等都是常用做法。更进一步看，即使网贷平台不存在挪用资金的非法行为，若对投资人无任何保障措施，则网贷资产的风险将一一传递至投资端，逾期和坏账可能无法避免。”蒋慧表示。

虽然监管部门一再要求，平台不得以银行存管作为宣传和增信手段，但在存管业务中踩雷不良P2P的银行多少令市场失望，为此，在监管、银行、平台三方的磨合之中，网贷平台银行存管政策频出，存管银行的白名单制度逐渐建立，加之部分地区的属地化政策，存管规范对存管银行的要求更加具体，最终将筛选出合规的存管银行和网贷平台。

与此同时，银行对网贷平台的准入规则也在不断完善。“一般来说，银行在筛选可以存管的网贷平台时，有以下门槛：一是注册资本和实缴资本规模，比如华兴银行要求实缴资本在1000万元以上，上海银行要求实缴资本不低于2000万元；二是平台运营年限，大多数银行会要求P2P平台运营满3年以上，华兴银行的存管客户多数运营年限在2年以上；三是平台业务模式是信息中介，不能设资金池，不涉及非法集资等是银行筛选P2P平台的核心考量指标。其余诸如要求平台具有专业的风险管理团队和完善的风险管理体系，高管必须具有金融从业背景，平台月交易量规模等等也都是银行选择P2P平台的考虑因素。”石大龙表示。

存管银行测评注入变数

“银行的角色是资金管理者，本身是不给平台提供背书的。平台因经营性问题出现风险的与存管银行无关。只有在存管资金是由于银行的系统、人员等方面出现纰漏，导致投资人受到损失，银行才有责任，但该情况发生的概率较小。”上述市场人士表示。

但即便如此，逐渐完善的监管政策对目前开展存管的银行监管也日益趋严。

2017年12月，网贷整治办下发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，要求对接网贷平台资金存管的银行必须测评过关。因此，银行能否在网贷专项整治领导小组办公室组织开展的网贷资金存管业务测评中达标，将决定着它们能否拿到开展网贷资金存管业务的“入场券”。这也就意味着，以后不再是所有银行都有资格去操作网贷资金的存管工作。

另据了解，截至2017年11月30日，新网银行、民生银行、包商银行、厦门银行、上海银行、恒丰银行、浙商银行、江西银行等10家银行已经报名申请参加测评。

石大龙建议：“投资者应尽量选择与报名参加测评的银行合作的网贷平台。相对来说，这些平台在银行存管合规性这块的进度会稍微快点。”