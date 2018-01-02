震惊！外媒称UC浏览器颠覆谷歌Chrome王者地位

新浪美股 北京时间2日消息，据国外媒体报道，在一些增长最快的亚洲市场，一款在西方名不见经传的移动浏览器超越了谷歌Chrome，使其所有者阿里巴巴集团在与各家科技巨头争夺下一代互联网用户的过程中占据了优势。

在印度、印尼和其他一些新兴市场，数以亿计的首次上网用户选择使用UC浏览器，而不是美国竞争对手的产品。用户说，UC浏览器在低端智能手机占主导地位和移动服务不稳定的国家表现更好。

20岁的雅加达居民Rizky Ari Prasetya说，UC浏览器比Chrome更快，占用内存更少，界面也更美观。Prasetya最近放弃了Chrome，改用UC浏览器。

印度和印尼属于最后一批尚未开发的大型互联网市场。据联合国国际电信联盟（ITU）的数据，印度13亿人口中只有30%上网，印尼2.6亿人口中只有25%上网。

网络分析公司StatCounter的数据显示，UC浏览器在全球拥有超过4.3亿用户，过去一年在印度移动互联网市场的份额为51%，Chrome为30%。在印尼，过去一年UC浏览器市场份额为41%，高于Chrome的32%。

根据StatCounter的数据，Chrome在全球的市场份额约为47%，UC浏览器的市场份额为16%。在美国，Chrome市场份额为39%，仅次于苹果Safari浏览器的52%。而UC浏览器在美国的市场份额不足1%。

StatCounter数据还显示，在菲律宾和越南等一些规模较小但增长迅速的亚洲市场，Chrome的市场份额也高于UC浏览器。

以一只橘色松鼠为标识的UC浏览器于2004年推出，相比竞争对手拥有先发优势。谷歌直到2008年才推出电脑版Chrome浏览器，Android移动版本上线则是在2012年。

UC浏览器获得成功的一个原因是应用体积很小，并采用了门户网站式的处理方式来显示新闻、体育赛事比分（板球、足球等）以及其他内容。初次上网者通常喜欢通过浏览器做更多事情，他们青睐不占用太多手机空间的应用，UC浏览器很早就了解这一点。

研究机构Counterpoint的分析人士Neil Shah说，亚洲新兴市场许多智能手机的存储空间只有12GB，为全球平均水平的一半，远低于美国32GB标准。

独立Android应用商店Aptoide的亚太副总裁Tiago Costa Alves表示﹐安装UC浏览器占用的空间为31MB﹐Chrome为125MB。

不过，UC浏览器还未征服的一个市场就是自己的本土市场。在中国﹐很多智能手机在Android平台上运行﹐根据StatCounter的数据﹐Chrome占中国手机浏览器市场54%的份额﹐UC浏览器为17%。