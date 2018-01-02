新浪科技> 互联网> 乐视迷局:一身旧伤问题不断专题 > 正文

贾跃亭发函回应北京证监局通告：已委托贾跃民汇报

贾跃亭发函回应北京证监局通告：已委托贾跃民汇报
2018年01月02日 12:18 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　相关新闻：

　　北京证监局责令贾跃亭12月31日前回国履责

　　贾跃亭妻子甘薇回国 称会妥善处理乐视网问题

　　新浪科技讯 1月2日午间消息，贾跃亭今日发布关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函，称已委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。

　　贾跃亭在回应函中表示，“针对债务问题，我会尽责到底！”，为更好地解决上市公司债务问题，已委托甘薇、贾跃民全权代理自己行使上市公司股东权利和履行股东责任。

　　贾跃亭称，虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由个人承担，“但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。”

　　北京证监局12月25日发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

　　12月31日，贾跃亭妻子甘薇发布微博，写道“2017最后一天，使命归来。2018新年伊始，任重道远……”，定位北京首都国际机场T3航站楼，表示其本人已经回国。并在回复网友评论时表示，会妥善处理好乐视网问题。乐视方面向新浪科技表示，此次回国的仅甘薇一人，贾跃亭还未回国。(泽宇)

　　以下为贾跃亭回应函全文：

　　尊敬的北京证监局：

　　收悉通告内容后，我第一时间高度重视，紧急制定了详细反馈函，并与上市公司充分沟通形成债务解决意向，并委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往贵局进行了当面沟通和汇报。

　　对乐视体系公司债务危机引发的影响，给社会、政府、投资人、股民、供应商、员工都带来了巨大负面影响和损失，我深感愧疚和自责，在此致以诚挚的歉意。我一定竭尽全力解决债务问题，想尽一切办法弥补造成的负面影响和损失。

　　2016年下半年开始，因乐视体系公司在同一时间布局产业过多，公司管理能力没有及时跟上，导致公司经营情况恶化，从移动手机业务资金链断裂开始，问题持续发酵并不断扩大。

　　2017年7月，某银行机构仅仅因为逾期两周未支付3000余万贷款利息(贷款余额12亿)，超倍冻结乐视非上市公司资产和我个人资产合计261.62亿元，引发诸多金融机构集中挤兑停止授信并提前追收贷款，绝大多数资产被司法冻结。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅只能做的一件事情就是靠出售资产还债。

　　部分自媒体的不实或恶意报道，也给公司经营带来巨大影响，导致非上市公司经营性流动资金枯竭，进而引发乐视体系公司全面陷入资金困境。

　　虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由我个人承担，但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。

　　首先，我积极与上市公司充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，切实履行好上市公司股东责任。

　　其次，美国FF公司融资已经取得重大进展，目前有好多工作需要我来推动，保障电动汽车FF 91量产销售和按时交付。

　　第三，为更好地解决上市公司债务问题，我已委托甘薇女士、贾跃民先生全权代理我行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由甘薇女士、贾跃民先生全权负责处理。我会竭尽全力清偿债务和消除影响，配合上市公司解决债务问题，稳妥处置上市公司风险，切实保护投资者合法权益。

　　我再次向社会公开郑重承诺，针对债务问题，我会尽责到底！

　　特此回函汇报，谢谢！再次致以诚挚的歉意！

　　贾跃亭          

　　2017年12月31日

我要反馈
相关专题： 乐视迷局:一身旧伤问题不断
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有