贾跃亭发函回应北京证监局通告：已委托贾跃民汇报

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北京证监局责令贾跃亭12月31日前回国履责

贾跃亭妻子甘薇回国 称会妥善处理乐视网问题

新浪科技讯 1月2日午间消息，贾跃亭今日发布关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函，称已委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往北京证监局进行了当面沟通和汇报。

贾跃亭在回应函中表示，“针对债务问题，我会尽责到底！”，为更好地解决上市公司债务问题，已委托甘薇、贾跃民全权代理自己行使上市公司股东权利和履行股东责任。

贾跃亭称，虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由个人承担，“但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。”

北京证监局12月25日发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

12月31日，贾跃亭妻子甘薇发布微博，写道“2017最后一天，使命归来。2018新年伊始，任重道远……”，定位北京首都国际机场T3航站楼，表示其本人已经回国。并在回复网友评论时表示，会妥善处理好乐视网问题。乐视方面向新浪科技表示，此次回国的仅甘薇一人，贾跃亭还未回国。(泽宇)

以下为贾跃亭回应函全文：

尊敬的北京证监局：

收悉通告内容后，我第一时间高度重视，紧急制定了详细反馈函，并与上市公司充分沟通形成债务解决意向，并委托贾跃民先生于2017年12月29日下午前往贵局进行了当面沟通和汇报。

对乐视体系公司债务危机引发的影响，给社会、政府、投资人、股民、供应商、员工都带来了巨大负面影响和损失，我深感愧疚和自责，在此致以诚挚的歉意。我一定竭尽全力解决债务问题，想尽一切办法弥补造成的负面影响和损失。

2016年下半年开始，因乐视体系公司在同一时间布局产业过多，公司管理能力没有及时跟上，导致公司经营情况恶化，从移动手机业务资金链断裂开始，问题持续发酵并不断扩大。

2017年7月，某银行机构仅仅因为逾期两周未支付3000余万贷款利息(贷款余额12亿)，超倍冻结乐视非上市公司资产和我个人资产合计261.62亿元，引发诸多金融机构集中挤兑停止授信并提前追收贷款，绝大多数资产被司法冻结。非上市公司生产经营戛然而止，彻底休克，全面停顿，10000余名员工被迫解散，公司仅仅只能做的一件事情就是靠出售资产还债。

部分自媒体的不实或恶意报道，也给公司经营带来巨大影响，导致非上市公司经营性流动资金枯竭，进而引发乐视体系公司全面陷入资金困境。

虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务从法律上讲不应由我个人承担，但是出于对上市公司的情感和责任，我自愿由我个人全部承担，并拿出我的一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。

首先，我积极与上市公司充分讨论沟通，提出明确的还款意愿和初步方案，双方形成债务解决意向，通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，解决上市公司的欠款问题，切实履行好上市公司股东责任。

其次，美国FF公司融资已经取得重大进展，目前有好多工作需要我来推动，保障电动汽车FF 91量产销售和按时交付。

第三，为更好地解决上市公司债务问题，我已委托甘薇女士、贾跃民先生全权代理我行使上市公司股东权利和履行股东责任。包括资产处置等相关工作，也由甘薇女士、贾跃民先生全权负责处理。我会竭尽全力清偿债务和消除影响，配合上市公司解决债务问题，稳妥处置上市公司风险，切实保护投资者合法权益。

我再次向社会公开郑重承诺，针对债务问题，我会尽责到底！

特此回函汇报，谢谢！再次致以诚挚的歉意！

贾跃亭

2017年12月31日