支付宝发布全民账单：中国人出门不带钱包成新习惯

新浪科技讯 1月2日上午消息，蚂蚁金服旗下支付宝发布2017年全民账单。数据显示，2017年，支付宝平台上移动支付笔数占比为82%，不带钱包出门已成为中国人的新习惯，并成为世界的新时尚。1月3日起，用户可以打开支付宝App，查看自己的2017年度账单。

2017年，支付宝平台上移动支付笔数占比为82%。与此同时，数据显示电商平台上“钱包”的搜索量首次下降。随着支付宝推出收钱码、普及乘车码、支持扫码骑共享单车……只带手机出门，扫码、被扫码已成为中国人的日常，这一年堪称中国的“码年”。

移动支付不仅是给个体带来不用钱包的便利，还能撬动社会的更大潜能。比如移动支付能积累信用，让更多用户能藉此获得信贷、保险等更多金融服务，减少鸿沟。

10笔支付宝支付8笔用手机

支付宝全民账单显示，2017年全国5.2亿支付宝用户的移动支付占比为82%；贵州、山西以92%并列第一，均创新高。移动支付占比超过90%的省份超过11个，而前一年仅有一个。随着移动支付的场景几乎涵盖各个方面，越来越多的人能不带钱包出门。

“阿里数据”发布的数据也证实了这一趋势：过去3年，整个箱包类的搜索量和增长率均稳步上升，但“钱包”的搜索量在2017年首次呈下降趋势。

移动支付占比飙升的原因之一是支付宝收钱码的普及。一年来，遍布中国大街小巷的4000多万小商家，靠这张二维码贴纸实现了收银环节的数字化。现在，不管是在餐厅买单、商店购物，还是抓娃娃机和烤红薯摊，甚至街头艺人，都能支持手机支付。

移动支付在中国是如此的普及甚至影响到了一些传统行业，2017年3月，两男子坐飞机到杭州抢劫，连抢3家便利店却只抢到不到2千元现金，连路费都不够。

刷手机乘坐公交

公交地铁均支持移动支付

公共交通是城市出行最重要的方式，但长期以来，因为对信号、时间的要求，一直是移动支付最难攻克的堡垒之一，国内外的惯例都是自备零钱或使用交通卡。随着技术突破，2017年，超过30个城市的公交、地铁都先后支持支付宝，不少网友感叹“出门带钱包的最后一个理由也没了”。

而各地公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，已经能让市民不用出行，坐在家中也能缴费、办事。2017年，2亿多市民在支付宝的城市服务中办理过包括社保、交通、民政等12大类的100多种服务。

缴费、购物、出行都能不用钱包的这一便利，也正延伸至更多国家和地区。2017年，支付宝加快了伴随中国人走出去的脚步：累计接入了36个境外国家和地区的数十万商户，支付总笔数较2016年增长了306%。这一生活方式正在全球普及。

移动支付走向全球

出门不用带钱包正在成为中国人的生活常态，甚至不少外国政要也发出感慨或慕名体验，新加坡总理李显龙就曾在演讲中讲过一个故事，说有新加坡官员曾在中国街头发现人们买栗子只用挥挥手机，非常惊奇。李显龙随后表示，新加坡正在引入中国的移动支付技术，该国最大的出租车公司已接入支付宝。

事实上，根据市场研究公司Forrester以及艾瑞咨询的数据，中国的移动支付市场规模几乎是美国的90倍，领先全球。在北京外国语大学丝绸之路研究院对“一带一路”沿线20国青年的调查中，支付宝与高铁、网购和共享单车并列为中国的“新四大发明”。

移动支付推动信贷等服务

移动支付还带来一些连锁反应，一方面，移动支付能积累信用，再通过信用让更多人能享受到信贷、保险等更多金融服务。哪怕是烧饼店、蔬菜摊，也能通过开通收钱码来获得贷款。

移动支付也让贫困地区获得了更多机会，在832个国家级贫困县和连片特困地区县中，蚂蚁金服服务了795个，为其提供便捷的支付、信贷等服务。2017年，这些地方的平均移动支付比例为90%。

因移动支付而积累的信用，还能让社会资源更高效的运转。比如信用免押金，至2017年底，芝麻信用免已累计为4150万用户免押金超过400亿。减免的押金，用户可以用在更重要的地方，为社会创造更多价值。又如公交出行，公交公司可以通过乘客上下车的人流量，判断是否新增直达公交等，帮助解决城市拥堵。

减少碳排是移动支付为社会创造的又一福利。通过在线缴纳水电煤、公共交通出行等低碳行为，至2017年底，2.8亿蚂蚁森林用户累计减排205万吨，累计种树1314万棵。