新浪科技> 互联网 > 正文

支付宝发布全民账单：中国人出门不带钱包成新习惯

支付宝发布全民账单：中国人出门不带钱包成新习惯
2018年01月02日 10:59 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 1月2日上午消息，蚂蚁金服旗下支付宝发布2017年全民账单。数据显示，2017年，支付宝平台上移动支付笔数占比为82%，不带钱包出门已成为中国人的新习惯，并成为世界的新时尚。1月3日起，用户可以打开支付宝App，查看自己的2017年度账单。

　　2017年，支付宝平台上移动支付笔数占比为82%。与此同时，数据显示电商平台上“钱包”的搜索量首次下降。随着支付宝推出收钱码、普及乘车码、支持扫码骑共享单车……只带手机出门，扫码、被扫码已成为中国人的日常，这一年堪称中国的“码年”。

　　移动支付不仅是给个体带来不用钱包的便利，还能撬动社会的更大潜能。比如移动支付能积累信用，让更多用户能藉此获得信贷、保险等更多金融服务，减少鸿沟。

　　10笔支付宝支付8笔用手机

　　支付宝全民账单显示，2017年全国5.2亿支付宝用户的移动支付占比为82%；贵州、山西以92%并列第一，均创新高。移动支付占比超过90%的省份超过11个，而前一年仅有一个。随着移动支付的场景几乎涵盖各个方面，越来越多的人能不带钱包出门。

　　“阿里数据”发布的数据也证实了这一趋势：过去3年，整个箱包类的搜索量和增长率均稳步上升，但“钱包”的搜索量在2017年首次呈下降趋势。

　　移动支付占比飙升的原因之一是支付宝收钱码的普及。一年来，遍布中国大街小巷的4000多万小商家，靠这张二维码贴纸实现了收银环节的数字化。现在，不管是在餐厅买单、商店购物，还是抓娃娃机和烤红薯摊，甚至街头艺人，都能支持手机支付。

　　移动支付在中国是如此的普及甚至影响到了一些传统行业，2017年3月，两男子坐飞机到杭州抢劫，连抢3家便利店却只抢到不到2千元现金，连路费都不够。

刷手机乘坐公交刷手机乘坐公交

　　公交地铁均支持移动支付

　　公共交通是城市出行最重要的方式，但长期以来，因为对信号、时间的要求，一直是移动支付最难攻克的堡垒之一，国内外的惯例都是自备零钱或使用交通卡。随着技术突破，2017年，超过30个城市的公交、地铁都先后支持支付宝，不少网友感叹“出门带钱包的最后一个理由也没了”。

　　而各地公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，已经能让市民不用出行，坐在家中也能缴费、办事。2017年，2亿多市民在支付宝的城市服务中办理过包括社保、交通、民政等12大类的100多种服务。

　　缴费、购物、出行都能不用钱包的这一便利，也正延伸至更多国家和地区。2017年，支付宝加快了伴随中国人走出去的脚步：累计接入了36个境外国家和地区的数十万商户，支付总笔数较2016年增长了306%。这一生活方式正在全球普及。

　　移动支付走向全球

　　出门不用带钱包正在成为中国人的生活常态，甚至不少外国政要也发出感慨或慕名体验，新加坡总理李显龙就曾在演讲中讲过一个故事，说有新加坡官员曾在中国街头发现人们买栗子只用挥挥手机，非常惊奇。李显龙随后表示，新加坡正在引入中国的移动支付技术，该国最大的出租车公司已接入支付宝。

　　事实上，根据市场研究公司Forrester以及艾瑞咨询的数据，中国的移动支付市场规模几乎是美国的90倍，领先全球。在北京外国语大学丝绸之路研究院对“一带一路”沿线20国青年的调查中，支付宝与高铁、网购和共享单车并列为中国的“新四大发明”。

　　移动支付推动信贷等服务

　　移动支付还带来一些连锁反应，一方面，移动支付能积累信用，再通过信用让更多人能享受到信贷、保险等更多金融服务。哪怕是烧饼店、蔬菜摊，也能通过开通收钱码来获得贷款。

　　移动支付也让贫困地区获得了更多机会，在832个国家级贫困县和连片特困地区县中，蚂蚁金服服务了795个，为其提供便捷的支付、信贷等服务。2017年，这些地方的平均移动支付比例为90%。

　　因移动支付而积累的信用，还能让社会资源更高效的运转。比如信用免押金，至2017年底，芝麻信用免已累计为4150万用户免押金超过400亿。减免的押金，用户可以用在更重要的地方，为社会创造更多价值。又如公交出行，公交公司可以通过乘客上下车的人流量，判断是否新增直达公交等，帮助解决城市拥堵。

　　减少碳排是移动支付为社会创造的又一福利。通过在线缴纳水电煤、公共交通出行等低碳行为，至2017年底，2.8亿蚂蚁森林用户累计减排205万吨，累计种树1314万棵。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有