贾跃亭：我会尽责到底！乐视网内部人士：他在表演！

乐视在2018年元旦假期后的首个工作日再次抢占了头条......

贾跃亭、甘薇先后发布声明，称正积极解决“

乐视系”债务问题，贾跃亭还表示他“提出初步解决方案，双方形成债务解决意向”。而当晚乐视网的公告却进行了否认。

乐视网公告“打脸”贾跃亭

“贾跃亭和上市公司确实谈了。但根本就没有什么解决方案。”乐视网内部人士独家对中国证券报记者表示，“老贾这次其实是在表演，他提出了一些所谓的偿还（债务）的东西，其实并没有可执行的。（他说的话）就像烟雾弹一样，他之前说了那么多次回（国）、还债，（这次）也不能相信。”

乐视网公告：

关于本次公告澄清的传闻：

已与非上市体系达成方案

不过，当晚乐视网发布的公告显示，乐视网和非上市公司体系确实达成了以资抵债的方案。

在本次公告中，乐视网宣布将乐视电视的销售渠道、乐视商城的母公司乐视电子商务，以与“关联方公司以资抵债暨关联交易”的方式纳入上市公司体系。“体现在乐视网的报表中的就是应付科目下。”乐视网内部人士对中国证券报记者表示，乐视网还有很多资金需要付给乐视电商的。而贾跃亭此次将乐视商城以几千万的价格卖给上市公司，上市公司欠了乐视商城的钱也就两清了。

根据乐视网公告，乐视电子商务对于乐视网的应收账款余额为3.22亿元，而本次交易的价格只有9290万元。

只能说，对于“乐视系”非上市公司体系对于乐视网影响的解决方案，还远远达不到“新乐视”的预期。

老贾是个好“演员”

当日，贾跃亭配偶甘薇在网络上获评“年度好媳妇”。根据公开信息，她本人已经独自回国应对贾跃亭及“乐视系”债务危机。

而贾跃亭也表示，其债务问题会由其妻子等人代理。

不过，北京法院审判信息网数据显示，贾跃亭除10亿股乐视网股份、2套北京房产、131万元存款外已无可供执行的财产。所以，乐视网内部人士才对中国证券报记者表示，“老贾这次其实是在表演......不能相信。”

当晚，乐视网同时披露公司控股子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司拟以120亿以上估值融资30亿元。

乐视网表示，本次增资主要以引入新投资者为主，本次增资完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。同时，公司证券事务代表刘文娟辞职。