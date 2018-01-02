网约车大战重来:易到回归降佣金 美团每单补贴超20元

原标题：网约车大战重来：易到回归降佣金 美团入局每单补贴超20元

来源：界面

作者：陈晓双

在沉寂一年多后，美团和易到的先后入局，让网约车战场再迎变数。

2018年1月1日起，易到宣布将旗下young车型升级为“易达”车型，该车型平台佣金由21%降为5%，佣金中绝大部分为订单税金和需要向租赁公司支付的服务费用。

易到这一佣金比例达到了网约车行业最低水平。据了解，滴滴平台对司机的抽成为20%左右，而美团打车在南京的抽成为8%。

易到表示，此政策首先在北京、上海、成都、杭州、厦门、福州、温州7城市率先启动，未来不排除在全国其他城市陆续推行。

车型调整后，易到目前拥有易达、舒适、豪华和商务四个车型。其中“易达”车型的前身young车型相当于快车，由乐视时期的易到在2016年4月推出，在当时参与乐视体系重返后，相当于每公里里程费仅1元、每分钟服务费0.15元。

滴滴与Uber合并后，除了在专车豪华车业务上与神州专车和首汽约车正面竞争外，在快车业务上已经没有对手。不过本次易到宣布在快捷车型上降低佣金比例，能否吸引足够多的司机加盟仍存疑。

2017年以来，受到此前控股股东乐视影响，易到多次出现司机提现难问题，大量车主和乘客因此流失。在完成股权变更后，易到新主人韬蕴资本努力消解乐视带来的负面影响，一度借钱给易到供司机提现。为了增强司机信心，易到在去年11月调整车主提现规则为每周提现，12月，还推出“百城合伙人”计划，在全国招募运营合伙人，实行分城市精细化运营。

易到方面减少佣金抽成的做法能否奏效尚是未知数，而新玩家美团打车对于用户的高额补贴则势必会对网约车市场的原有格局造成冲击。

美团依靠对司机和用户的补贴，在南京市场的日订单数量超过10万。腾讯科技报道称，2017年2月，美团打车的满单奖励机制为，完成5单奖励25元，完成10单奖励50元，完成15单奖励100元，完成20单奖励150元。而到了12月，美团打车满单奖励金额提升至完成8单奖励60元，完成13单奖励100元，完成20单奖励150元。此外，在用车早晚高峰阶段完成订单还有额外奖励。

据计算，美团打车单均补贴为20元左右，照此计算，美团仅在南京地区一天的补贴就达到200万，上线十个月补贴最高可能达到6亿元。

除了南京市场外，美团打车正积极扩张，计划在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等城市开通网约车业务，对滴滴发起正面挑战。美团打车北京站注册信息显示，“报名满20万人，马上开始，前五万（司机）注册0抽成。”截至目前，报名人数超过8万人，美团打车为这些新用户提供了3张优惠券。

除了快车市场面临新的竞争外，滴滴在另一个占据绝对市场份额的项目——出租车网约业务，也正面临挑战。

在宣布降低佣金的同时，易到还表示将在各大业务城市接入出租车业务，以更多元的运力服务用户城市出行。目前，多地出租车公司向易到表达了合作意向。

此外，首汽约车及嘀嗒拼车等也在这一领域跑马圈地。嘀嗒方面的数据显示，其在北京、上海、天津和广州四个城市的认证出租车的数量已经超过12万，占到本土出租车司机数量的70%。另外，其还通过每单6到15元的高额补贴，来争取更多用户。首汽约车方面，今年11月在北京上线试运行出租车业务，并与出租车公司对接，拓展平台运营维度。