江南嘉捷披露重组草案：360以504.16亿元借壳

原标题：江南嘉捷披露重组草案：获360以504.16亿元借壳

江南嘉捷1月2日晚间披露重组草案，公司拟将除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上，公司分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为16.9亿元；将嘉捷机电9.71%股权与360全体股东拥有的360 100%股权的等值部分进行置换，360全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。

本次交易拟出售资产最终作价18.72亿元，拟置入资产最终作价504.16亿元，剩余差额部分为502.35亿元，由公司以发行股份的方式向360全体股东购买。公司将向360全体股东发行63.67亿股股份，发行价7.89元/股。交易完成后，公司实控人变为周鸿祎，奇信志成将成为公司的控股股东。

业绩承诺人承诺，360在2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣非净利分别不低于22亿元、29亿元、38亿元、41.5亿元。

公司表示，本次交易后，公司主营业务将从电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售转变为互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广，以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。

江南嘉捷今日正式复牌，盘前涨幅6.59%，开盘15分钟即封涨停，最新股价50.57%。