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吃鸡游戏封禁账号达150万 业内称暴利让外挂难消失

吃鸡游戏封禁账号达150万 业内称暴利让外挂难消失
2018年01月02日 16:30 每日经济新闻
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　　每经记者 李卓 实习记者 许恋恋 每经实习编辑 梁秋月

　　“大吉大利，今晚吃鸡”的狂欢中，2017年12月30日晚间，斗鱼主播“蛇哥”线下直播吃鸡中的“15倍镜压枪”证明自己没有开挂，这一行为再次将“吃鸡”外挂推上了风口浪尖。《绝地求生》最新数据显示，目前《绝地求生》外挂总封禁人数已达150万，11月份这一数据是70万，翻了一倍还不止。

　　从2003年开始，监管部门就开始严厉打击外挂，但外挂依然猖獗。游戏评论人张书乐在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，外挂制作的低门槛、依托爆款游戏获得的暴利、外挂的隐蔽性加强，这些原因导致这么多年外挂屡禁不止。

图为：《绝地求生》游戏官网截图图为：《绝地求生》游戏官网截图

　　“吃鸡”代理月入10万

　　“吃鸡”游戏的火爆源于《绝地求生》这一端游大作。在国内，一边是腾讯虽然拿下了国服代理权，但是国服版本尚未面世；另一边则是“吃鸡”手游的火爆，腾讯、网易、小米纷纷披挂上阵，争夺“吃鸡”手游的市场。

　　2017年底，《绝地求生》制作方蓝洞正式对外宣布全球玩家数量达到3000万，11月初这一数据是2000万。这意味着短短一个月之内，游戏又卖出了1000万份，而同时在线人数则突破了300万。与之相对的则是外挂数的暴涨，10月里曾有一天官方就封禁了4.2万个外挂。

　　一位“吃鸡”玩家向记者表示，绝地求生中的外挂确实比较多，每次看到其他玩家能透视，能穿墙都很无奈，十分影响自己的游戏体验，“觉得憋火”。业内人士表示，外挂最热衷的就是爆款游戏，哪款游戏的外挂越多，说明游戏越火。

　　外挂的背后，归根结底是利益作祟。据《新京报》报道，处于金字塔顶端的外挂制作者月入可高达百万元，普通的外挂代理一个月收入也能达到10余万元。《每日经济新闻》记者梳理过往判决案例发现，通过外挂获取暴利是其一直猖獗的最重要原因，公开资料显示，曾有团队通过卖外挂获利高达1400万。

　　11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权，同时宣传将运用技术手段打击外挂。腾讯互娱《绝地求生》国服反外挂团队负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，牟利是外挂制售团伙的最重要目的，当前《绝地求生》国服还未开启，可以预见的是，在开服后腾讯游戏将面对非常激烈的对抗期。

　　不过记者注意到，近年来，监管对网游外挂的打击力度也不断加强，卖外挂已经入罪。2011年的全国首例网络游戏“外挂”入罪案中，被告人董杰被判处有期徒刑六年、罚金30万元，被告人陈珠则被判处有期徒刑三年缓刑四年、罚金20万元。两人通过外挂半年获得的利润达150万。近日，腾讯游戏安全中心宣布联合警方破获了《绝地求生》的首起外挂软件制作、传播案件。腾讯方面表示，今年以来已协助警方破获了30多起外挂案件。

　　外挂隐蔽性加强更难封禁

　　业内人士认为，暴利之外，低门槛也是不少人愿意顶风从事外挂制作及销售的主因。张书乐表示，从技术角度来说，由于网游的数据传输特征和本地程序的运行需求，外挂的实现并不是一件难事，不少中小厂商封堵外挂的能力也比较匮乏，只有少量头部厂商才真正具有封堵外挂的“余力”。

　　对于一款网游来说，外挂就像寄生虫一般。外挂猖獗而打击力度又不够的情况下，最直接的影响就是游戏生命周期的缩短，不少游戏在外挂的猖獗之下加速了死亡。张书乐认为，要减少外挂非常不容易，“这是个猫捉老鼠的游戏，而且很多时候，猫自己都自顾不暇。”

　　记者注意到，随着厂商打击力度的增强以及判决案例增加，有的外挂已经越来越隐蔽，甚至有外挂团队已经不再面对普通玩家开发外挂，许多专用版定制版外挂开始出现，其隐蔽性极强，封禁难度更大，发现和掌握证据的难度也随之加大。

　　上述腾讯互娱负责人则表示，游戏运营到稳定期，反外挂工作趋于长尾，外挂也会转向隐蔽的手段。该负责人表示，腾讯游戏有成熟的技术方案可以发现和收集到小范围传播的“内部挂”样本，除了收集外挂样本外，还会通过游戏内收益和行为数据去发现作弊行为。

　　一位游戏从业者则直言，反外挂的工作是一个漫长的、很难看到终结的工作，只要游戏持续火下去，就一定会有黑产对游戏不断进行攻击或尝试制作各种外挂功能牟利。只要游戏中存在荣誉和追求，就一定会有玩家希望另辟蹊径通过使用外挂等作弊方式达到目标。

　　外挂是毒瘤，在多年与外挂的斗争中，厂商也开始“以毒攻毒”，一些外挂的功能也被游戏厂商所吸收在游戏研发里，成为了一种功能，比如许多自动半自动的游戏功能。张书乐表示，国内外主流厂商通过招募原外挂团队或黑客的方式，来进行技术封堵，并且以第三方服务的方式，提供给更多的游戏厂商使用，会是一个比较有效的法则。

　　上述腾讯互娱的负责人则表示，之后和外挂的对抗可能会进入长期的持续的拉锯战，希望能不断压缩外挂黑产牟利的空间，提高其制售外挂的门槛，努力降低或消除作弊玩家对正常玩家游戏体验的影响。

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