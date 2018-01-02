互联网汽车金融巨头入场 线下争夺万亿市场难切分

在扩大业务规模的同时，有力的风控能力将成为二手车金融平台的决胜点所在

《投资者报》记者 王宇

近日，苏宁汽车牵手淘汽互联，并宣称一年要卖10万辆车的消息，再度引发市场对汽车金融的关注。实际上，不止苏宁，近年来大量资金都在不断疯狂涌入汽车金融领域，推动互联网汽车金融市场越做越大，更多玩家入场也只是个时间问题。

随着越来越多玩家和资本的加入，互联网汽车金融领域会如何发展，参与机构会如何在万亿蛋糕上切下一块，尤为值得关注。互联网长于线上，而汽车金融则注重线下的渠道与效率。注重线下操作的重模式下，市场参与者该如何应对？

2017年12月27日，《投资者报》记者在位于北京南四环外花乡的旧机动车交易市场发现，互联网汽车金融公司的工作人员活跃在市场中，与这里的经销商保持着密切的联系。一位奥迪经销商向记者指出，在同样的服务项目中，会选择与背景更强、服务更好、效率更快的公司合作。

万亿市场

所谓“汽车金融”，就是在汽车生产、流通、消费的各个环节中所涉及到的资金融通。简单而言，就是贷款给汽车厂助力生产，贷款给经销商改善库存，贷款给消费者购车。目前，互联网汽车金融的切入点主要是贷款给消费者购车这一环节。

公开数据显示，美国二手车金融的渗透率高达70%，新车金融的渗透率更是高达90%以上。而汽车金融研究院数据显示，当前国内的汽车金融渗透率只有30%左右。随着近几年居民消费水平的提升、汽车销量的持续增长、银行金融系统征信技术的发展以及互联网金融平台的崛起，汽车金融行业渗透率也有了较大提升。

由于传统的汽车金融公司与银行系消费金融产品对客户的质量要求较高，所以有一部分用户被挡在了传统金融服务的门外。因此，互联网汽车金融拥有更广泛的用户基础。据盈灿咨询预测，2018年我国互联网汽车金融总规模可达1.85万亿元。

在互联网金融行业的影响下，汽车金融与互联网的融合程度进一步加深，吸引了越来越多市场主体的参与，大量资本涌入互联网汽车金融市场。而随着互联网巨头纷纷布局汽车金融，行业呈现多元化竞争的发展态势。

线下争夺

尽管互联网巨头争相涉足这一领域，但流量已经不是强劲的优势资源。近年来，互联网汽车金融机构布局线下的趋势越来越明显。汽车金融研究院认为，汽车交易和金融的互联网化经历了超过5年的探索，竞争的主战场已从最开始的线上平台，逐步转移到线下渠道的构建和争夺之中。“负重而行”成为汽车金融交易平台胜出的必经之路。

一位互联网汽车金融平台的工作人员告诉记者，线下的拓展、渠道的维护，甚至物流仓储的建设，都是“脏活累活”。这些都需要有专业的人来做，所以未来平台的竞争主要还得看线下的深入程度。

《投资者报》记者走访北京市旧机动车交易市场时了解到，该市场是亚洲规模第一的二手车交易市场，有800多家二手车商进驻其中，年成交额在6000多亿元。多位车商告诉记者，如今越来越多的用户愿意选择互联网汽车金融产品。“哪家业务员跑得勤，哪家放款速度快，用户喜欢，我们就愿意多合作。目前，我们选择优信和美利金融的时候比较多，他们的工作人员时不时过来转转。”

公开资料显示，美利金融从2015年开始布局线下渠道，建立自营汽车金融业务模式，为消费者提供汽车贷款服务。目前美利金融通过自营、渠道等方式展业，对交易提供销售顾问服务，积累了风控、产品、销售团队的资源和经验。优信则通过广泛铺设收车、买车门店及线下服务，并在此基础上，接入其汽车金融业务，形成了目前为止最为丰富的线下渠道形式。

在车商们看来，对于二手车金融来说，产品的服务能力最核心的是速度，即审批速度和放款速度。汽车金融研究院分析师认为，如何提升服务能力，降低运营成本，提升运营效率，将是二手车金融玩家未来胜负的关键所在。

难点颇多

互联网汽车金融是个充满潜力的市场，但对其中的参与者来说还存在着很多难题。从目前的格局来看，市场上知名的互联网汽车金融机构多以二手车为主要业务。相对于新车这一标准产品来说，二手车的评估存在一定难度，需要由专业的、有经验的机构和人士去评估。

实际上，二手车市场是一个高度集中在线下的市场。从全国范围来看，市场集聚效应使得95%左右的中小黄牛、经销商都依托分布在全国各地的1100多个二手车交易市场，对于二手车市场的渗透，是开展二手车金融业务的最主要渠道。

在美利金融方面看来，二手车金融服务高度依赖线下，在展业过程中，如何和二手车经销商建立稳定的合作关系成为二手车金融服务平台面临的共同难点之一。

此外，美利金融相关负责人告诉《投资者报》记者，非标准化、不透明的现状决定了二手车行业亟须一整套相对标准化和透明化的服务。随着业务模式和利率的趋同，互联网汽车金融公司比拼到最后应该是服务和体验的比拼。

一家互联网汽车金融的工作人员对记者表示，新车金融只需审核“人”，而二手车金融则需审核“车”和“人”。对车的征信采集，包括汽车的保养、维修、出险记录等。上述分析师表示，在扩大业务规模的同时，有力的风控能力将成为二手车金融平台的决胜点所在。