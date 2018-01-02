《金融时报》：口袋妖怪Go将登陆中国市场

新浪科技讯 北京时间1月2日下午消息，据英国《金融时报》报道，增强现实（AR）游戏《口袋妖怪Go》（Pokemon Go）即将登陆中国市场。此前，这款游戏的开发者Niantic与中国游戏公司网易达成合作协议。

与新的“哈利·波特”游戏一同，《口袋妖怪Go》在全球最大移动市场中国的推出将帮助Niantic恢复增长。《口袋妖怪Go》推出于2016年，2017年Niantic的营收出现了下降。

Niantic总部位于旧金山。该公司CEO约翰·汉克（John Hanke）在接受《金融时报》采访时表示：“2016年，《口袋妖怪Go》的推出及其后续效应推动了业绩大涨。2017年的收入没有2016年那么高，但同样很强劲。”

2016年夏季，《口袋妖怪Go》的人气突然飙升。当时，数亿玩家下载了这款应用。汉克表示，这让人感觉像是“SpaceX的火箭发射”。然而到2016年底，有很多用户不再玩这款游戏，留下了规模更小但更加“稳定”的粉丝群体。2017年，这款游戏进行了更多常规更新，推出了更多新功能，例如用现实世界的天气去影响游戏。

汉克表示：“我想说的是，2017年是第二阶段点火，让我们进入更稳定的轨道。2018年则是前往火星之旅。”

Niantic为这次旅程准备的“燃料”是来自包括网易在内投资者提供的2亿美元资金。网易的加入将帮助Niantic适应中国的互联网监管规定。

汉克表示：“我们绝对希望将当前的游戏推到中国市场。除此以为，我们还有机会在中国，为中国和全球市场开发游戏。”

11月份的融资对Niantic的估值超过10亿美元。汉克表示，即使是在此次融资之前，Niantic也已经实现了“运营盈利”，而《口袋妖怪Go》已有很大的产出。

“随着业务运营，我们继续增加日常的现金储备。”他表示。额外的融资让Niantic有能力投资技术平台，并推动收购。

Niantic宣布，下一个大型游戏将基于“哈利·波特”IP。汉克表示，Niantic在这个项目上与华纳兄弟合作，因为与《口袋妖怪Go》类似，这是个“绝对稀有”的IP，有能力吸引全球范围内的“许多代玩家”，无论是男性还是女性。

此外，“哈利·波特”游戏也非常适合增强现实的形式。《口袋妖怪Go》借助增强现实技术而火爆。在这款游戏中，玩家通过手机摄像头，在现实世界画面上叠加虚拟对象。（维金）