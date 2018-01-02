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美团网退款结算存漏洞：43人骗取退款近200万被判刑

美团网退款结算存漏洞：43人骗取退款近200万被判刑
2018年01月01日 10:25 央广网
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　　作者：管昕

　　央广网高邮1月1日消息，据中国之声《新闻纵横》报道，美团网、大众点评网是当下比较流行的美食网站。普通人在这些网站上无非是挑选美食，享受各种优惠，可有人却动起了歪心思。一些不法分子利用网站存在的漏洞，自认为找到了一条“发财致富”的捷径，疯狂刷单进行诈骗。

　　近日，江苏省高邮市法院公开审理了一起利用美团网实施诈骗的案件，43名被告因利用美团网退款结算的漏洞，骗取退款近200万元，构成诈骗罪，分别被判处有期徒刑或拘役，并处罚金，其中有被告最高判刑12年。这些不法分子具体是如何行骗的呢？这样的互联网诈骗案件又有着怎样的犯罪特点？

　　去年底，高邮警方接到男子陈某报警，称他通过“美团”预定了20几万元的奶茶后申请退款，结果被店家拒绝了。花20多万元买奶茶？这很明显不合常理。警方调查发现，其实陈某在和奶茶店联手骗取美团的退款。犯罪嫌疑人陈某说：“申请退款之后，我们买的钱它会退款给我们，然后又会打一次钱到商户那里去，就这样多赚了一次钱。”

　　在庭审中，不少涉案的美团店铺老板称，他们并不清楚行骗过程，只知道配合后可以捞到好处费。而说起这起案件的败露，就是缘于一家奶茶店老板不甘心只拿小头，来了个“黑吃黑”。高邮市检察院公诉科科长范协斌说：“有一些店铺对这其中的原理并不是很清楚，只知道赚取不正当收入，他拿到的好处费比较少。”

　　本想与奶茶店主合谋刷单套取美团的结算款，但因为分赃不均，奶茶店主不得已才选择了报警。很多人会提出疑问，点一次餐申请退款怎么就会拿到两份钱呢？美团外卖安全监察中心总监何亮介绍说：“正好在结算的前一刻，就是要和商家结算的时候，他们串通起来，做这样一个虚假的交易，商家申请结算，所谓的假冒的用户申请退款，在系统还没有来得及检查的情况下，就同时进行了。这就造成了平台的损失。”

　　原来，美团在消费者申请退款时会及时将款项退给消费者，但与商铺的结算通常都会采取按月累计结算，所以，只要在美团的结算日购买商品后立即申请退款，不仅买家可以收到退款，卖家也能收到美团的结算款，这就导致了系统漏洞的出现。

　　据范协斌介绍，“之前他们（美团）有一个风险控制程序，但后来这个程序失效了，到了结算日当天，他们除了把退款打给所谓的消费者之外，又打了一笔同样的款项，作为结算款打给了店铺。”

　　不法份子就瞄上了这一“发财捷径”，所谓的买家联手卖家，只要找准时间结点，刷单，退券，结算，就能骗取大笔的结算款。在极短的时间里，43个被告人总共涉嫌作案31次，骗得资金近200万元。

　　高邮市法院刑庭副庭长金晓丽分析说，这起案件有典型的犯罪特点，“涉案的范围广。这也属于新型犯罪，被告人知道是违法的，钱是不该得的，但对行为的严重性认识得还不是很到位。因为是通过互联网实施的，被告人在实施每一步犯罪的时候，留下的证据，侦查机关都能精准地查到。”

　　记者注意到，43名被告中，90后有21人，80后19人，具有大学文化程度的就有11人。高邮法院作出一审判决：43个被告人均构成诈骗罪。8人被判处有期徒刑实刑，刑期最长12年。所有被告人均并处罚金，罚金合计120万余元。

美团网退款漏洞
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