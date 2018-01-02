山西证券与京东金融达成合作 将共同设50亿规模基金

新浪科技讯 1月2日上午消息，京东金融与山西证券股份有限公司（002500.SZ）战略合作协议，未来将共同在基金、供应链金融、财富管理等各方面合作发力。

据公告，双方具体合作内容包括但不限于股权投资基金及“京东行家”方面的合作。

双方拟指定旗下合规机构，未来共同发起设立50亿元规模的基金，投资于消费升级、供应链、财富管理等领域。合作发起的基金将采取分期方式发行，首期确定为大数据消费升级基金，该募集额达成5亿元时即可运营。

京东金融将引进山西证券入驻“京东行家”自运营平台，项目上线后，京东金融App的“京东行家”频道将为山西证券开辟独立行家店铺，用于整体推广“山西证券”品牌。

另外，双方还将根据实际情况，进一步在资产业务、销售渠道、技术、智能投顾、资产证券化、场景合作、信息沟通等方面达成合作。

共同发起设立消费升级基金业务是双方本次战略合作首先计划落实的项目。山西证券认为此项合作可能增强公司在券商私募投资基金子公司领域的竞争力，并提升公司收益。

山西证券还提及，公司已经独立运营多年，主要业务不会因履行本战略合作协议而形成对合作方的依赖。（李楠）