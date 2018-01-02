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去年中国电影票房逾559亿元 同比增长13.45%

去年中国电影票房逾559亿元 同比增长13.45%
2018年01月02日 00:00 人民日报
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　　本报北京1月1日电  （记者刘阳）来自国家新闻出版广电总局电影局的数据显示，2017年全国电影总票房达559.11亿元，较上年同期增长13.45%，城市院线观影人次为16.2亿，比上年13.72亿增长18.08%，电影产业发展态势良好。

　　据了解，2017年全国共生产电影故事片798部，动画电影32部，科教电影68部，纪录电影44部，特种电影28部，总计970部。全年559.11亿元票房中，国产电影票房为301.04亿元，占票房总额的53.84%。全年票房过亿元影片92部，其中国产电影51部。国产电影海外票房和销售收入42.53亿元，比上年的38.25亿元增长11.19%。2017年全国新增银幕9597块，银幕总数已达到50776块，稳居世界第一。

　　2017年，“电影质量促进年”取得实质性成果。以迎接党的十九大和纪念建军90周年为契机，一批优秀献礼影片取得了可喜突破，树立了主旋律影片创作的新标杆。多题材、多类型、多样化的创作格局更加巩固，取得了显著的社会效益与经济效益。全年共有13部国产影片票房超过5亿元，6部国产影片票房超过10亿元，影片《战狼Ⅱ》以56.83亿元票房和1.6亿观影人次创造了多项市场纪录，成为国产电影的突出亮点。中国电影新力量不断成长壮大。

　　《中华人民共和国电影产业促进法》顺利实施，“放管服”改革为市场带来更多活力。我国作为世界第二大电影市场的地位更加巩固，成为全球电影市场增长的主引擎。“电影市场规范年”活动深入开展，为产业健康发展提供了坚实保障。“电影走出去”呈现出新的亮点和特征，已与20个国家签署了电影合拍协议，金砖国家电影节等活动顺利举办，为推动中外人文交流积累了重要经验。

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